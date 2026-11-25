Lo sciopero previsto per sabato 28 novembre all'apertura della stagione sinfonica è stato confermato. "Con tutta evidenza si è completamente esaurita la fiducia nella correttezza e disponibilità della direzione" scrivono i Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilfpc, Fials, Cisal in una nota
Le Rsu e le segreterie sindacali del Teatro La Fenice hanno comunicato che a conclusione di due assemblee "molto partecipate" è stato confermato lo sciopero previsto per sabato 28, all'apertura della stagione sinfonica. "Con tutta evidenza si è completamente esaurita la fiducia nella correttezza e disponibilità della direzione" scrivono i Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilfpc, Fials, Cisal in una nota.
Oggi, mercoledì 25 novembre, la maggioranza ha confermato il secondo sciopero per la giornata di sabato 28 novembre, quando era in programma il concerto inaugurale della stagione sinfonica diretto da Riccardo Frizza. Il 13 novembre lo sciopero per l’apertura della stagione lirica aveva fatto saltare la prima recita di Fedora di Umberto Giordano.