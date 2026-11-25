Lo sciopero previsto per sabato 28 novembre all'apertura della stagione sinfonica è stato confermato. "Con tutta evidenza si è completamente esaurita la fiducia nella correttezza e disponibilità della direzione" scrivono i Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilfpc, Fials, Cisal in una nota

Le Rsu e le segreterie sindacali del Teatro La Fenice hanno comunicato che a conclusione di due assemblee "molto partecipate" è stato confermato lo sciopero previsto per sabato 28, all'apertura della stagione sinfonica. "Con tutta evidenza si è completamente esaurita la fiducia nella correttezza e disponibilità della direzione" scrivono i Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilfpc, Fials, Cisal in una nota.