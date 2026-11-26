Michael Giles, all’età di 84 anni, è morto lunedì 23 novembre. I King Crimson hanno annunciato la scomparsa del batterista, compositore e co-fondatore del gruppo con una nota sul sito ufficiale

È morto Michael Giles, batterista, compositore e co-fondatore dei King Crimson . Il gruppo britannico ha annunciato la scomparsa del musicista con un comunicato sul suo sito ufficiale : “Lascia un'eredità musicale straordinaria e il suo contributo unico all'evoluzione della musica progressive non sarà mai dimenticato”.

michael giles, addio al fondatore dei king crimson

Michael Giles, all’età di 84 anni, è morto lunedì 23 novembre. I King Crimson hanno annunciato la scomparsa del musicista con una lunga nota. Il batterista, nato a Winton il 1° marzo 1942, fondò il gruppo Giles, Giles and Fripp dando così vita ai King Crimson. Michael Giles suonò nei primi due album della formazione: In the Court of the Crimson King del 1969 e In the Wake of Poseidon del 1970.

Il gruppo ha dichiarato: “L'originalità di Michael, la sua curiosità musicale e il suo impegno senza compromessi per la libertà creativa hanno sfidato le convenzioni e ispirato generazioni di musicisti in tutto il mondo. Ci lascia un'eredità musicale straordinaria e il suo contributo unico all'evoluzione della musica progressive non sarà mai dimenticato".

La formazione ha aggiunto: “Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Michael, in particolare ai suoi cinque figli Tina, Amanda, William, Rosie e Oliver, ai suoi nipoti, a sua sorella Marion e a suo fratello Peter, nonché alla sua grande famiglia dei King Crimson e ai suoi numerosi amici e colleghi musicisti in tutto il mondo”. I King Crimson sono tra i gruppi britannici più noti a livello internazionale contando al momento più di un milione di ascoltatori mensili su Spotify. Tra i loro brani troviamo The Court of the Crimson King, Matte Kudasai, Sleepless e 21st Century Schizoid Man.