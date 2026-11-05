X Factor 2026, nella Jukebox Night ospite Fulminacci. DIRETTA

In diretta dall’X Factor Arena è iniziato il terzo Live Show di X Factor 2026, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand e su Sky Go; anche in chiaro il martedì successivo su TV8 e il mercoledì successivo su Cielo), con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani.

Nella Jukebox Night il palco si trasforma in un grande locale dalle vibes anni Sessanta e Settanta, una vera e propria “macchina del tempo musicale” per rivivere l’età d’oro della musica con classici senza tempo. Le quattro squadre con i restanti 11 concorrenti ufficiali (LE SQUADRE) affrontano due manche, alla fine delle quali i meno votati si sfideranno nello scontro finale. I giudici decideranno l’esito. Se raggiungeranno una maggioranza, il concorrente con almeno tre voti sarà eliminato. Se si divideranno a metà, la sorte dei due artisti al ballottaggio sarà decisa dai 200 secondi di televoto del Tilt.

Ecco i brani:

· Squadra Paola Iezzi :

- camilla: Be My Baby di The Ronettes

- Mad-Dog: Rebel Rebel di David Bowie

- Manu: Mi ritorni in mente di Lucio Battisti

· Squadra Jake La Furia :

- Alex Fontana: Nights in White Satin dei The Moody Blues

- ALÌA: Mamma mia degli ABBA

· Squadra Irama :

- Le Distanze: Another Brick in the Wall, Part Two dei Pink Floyd

- Lenanie: Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano

- Patrizia: Tu si’ ‘na cosa grande di Domenico Modugno

· Squadra Francesco Gabbani :

- Teo Bok: Have You Ever Seen the Rain? dei Creedence Clearwater Revival

- Giacomo Calò: All By Myselfnella versione originale di Eric Carmen

- Scraffs: God Save the Queen dei Sex Pistols

Super ospite sarà Fulminacci con una performance speciale. Dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremocon il brano Stupida sfortuna (certificato disco di platino), il cantautore ha conquistato il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio Assomusica Sanremo 2026 per la Miglior esibizione live di un artista rivelazione. Nell’aprile 2026 ha pubblicato il nuovo album Calcinacci (certificato Disco d’Oro), accompagnato da un tour con sold out a Roma e a Milano e che il 13 e il 14 novembre in Spagna toccherà Madrid e Barcellona. È stato anche protagonista del cortometraggio Calcinacci.

Prima di tutti i Live Show alle ore 21:00 andrà in onda in diretta dal backstage Ante Factor con Mariasole Pollio, dal lunedì al venerdì alle ore 20:30 andrà in onda X Factor Dailye tutti i mercoledì alle ore 21:15 andrà in onda Road to X Factor.