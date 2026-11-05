X Factor 2026, nella Jukebox Night ospite Fulminacci. DIRETTA

È iniziato lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, condotto da Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani. Nella Jukebox Night il palco si trasforma in un locale dalle vibes anni Sessanta e Settanta per rivivere classici senza tempo. Le 4 squadre con i restanti 11 concorrenti ufficiali affronteranno 2 manche, alla fine delle quali i meno votati si sfideranno nello scontro finale. Ospite Fulminacci
in evidenza
In diretta dall’X Factor Arena è iniziato il terzo Live Show di X Factor 2026, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand e su Sky Go; anche in chiaro il martedì successivo su TV8 e il mercoledì successivo su Cielo), con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani.
Nella Jukebox Night il palco si trasforma in un grande locale dalle vibes anni Sessanta e Settanta, una vera e propria “macchina del tempo musicale” per rivivere l’età d’oro della musica con classici senza tempo. Le quattro squadre con i restanti 11 concorrenti ufficiali (LE SQUADRE) affrontano due manche, alla fine delle quali i meno votati si sfideranno nello scontro finale. I giudici decideranno l’esito. Se raggiungeranno una maggioranza, il concorrente con almeno tre voti sarà eliminato. Se si divideranno a metà, la sorte dei due artisti al ballottaggio sarà decisa dai 200 secondi di televoto del Tilt.
Ecco i brani:
· Squadra Paola Iezzi:
- camilla: Be My Baby di The Ronettes
- Mad-Dog: Rebel Rebel di David Bowie
- Manu: Mi ritorni in mente di Lucio Battisti
· Squadra Jake La Furia:
- Alex Fontana: Nights in White Satin dei The Moody Blues
- ALÌA: Mamma mia degli ABBA
· Squadra Irama:
- Le Distanze: Another Brick in the Wall, Part Two dei Pink Floyd
- Lenanie: Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano
- Patrizia: Tu si’ ‘na cosa grande di Domenico Modugno
· Squadra Francesco Gabbani:
- Teo Bok: Have You Ever Seen the Rain? dei Creedence Clearwater Revival
- Giacomo Calò: All By Myselfnella versione originale di Eric Carmen
- Scraffs: God Save the Queen dei Sex Pistols
Super ospite sarà Fulminacci con una performance speciale. Dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremocon il brano Stupida sfortuna (certificato disco di platino), il cantautore ha conquistato il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio Assomusica Sanremo 2026 per la Miglior esibizione live di un artista rivelazione. Nell’aprile 2026 ha pubblicato il nuovo album Calcinacci (certificato Disco d’Oro), accompagnato da un tour con sold out a Roma e a Milano e che il 13 e il 14 novembre in Spagna toccherà Madrid e Barcellona. È stato anche protagonista del cortometraggio Calcinacci.
Prima di tutti i Live Show alle ore 21:00 andrà in onda in diretta dal backstage Ante Factor con Mariasole Pollio, dal lunedì al venerdì alle ore 20:30 andrà in onda X Factor Dailye tutti i mercoledì alle ore 21:15 andrà in onda Road to X Factor.
Giacomo Calò canta All By Myself
Giacomo Calò della squadra di Francesco Gabbani ha cantato il brano All By Myself nella versione di Eric Carmen. Standing ovation! "Sei stato fortissimo", ha commentato Jake La Furia. "Mi emoziona che ogni volta che finisce di cantare una grande canzone, si commuove", ha aggiunto Irama. "Mi hai emozionato", ha concluso il suo giudice.
Lenanie canta Rino Gaetano
Lenanie della squadra di Irama ha cantato il brano Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. "Ti ha fatto bene all'umore", ha commentato Jake La Furia. "L'assegnazione è perfetta perché rispetta la tua identità come artista, ma ti ha dato una forma più leggera", ha aggiunto Paola Iezzi.
camilla canta Be My Baby di The Ronettes
camilla della squadra di Paola Iezzi ha aperto la prima manche con il brano Be My Baby di The Ronettes. "È bello vederti crescere", ha commentato Irama. "Insieme ad Alex Fontana, sei la più grande trasformista di questa edizione", ha aggiunto Jake La Furia. "Sul palco sei veramente fatta per stare sul palco".
Al via il terzo Live
Giorgia ha aperto la Jukebox Night anni Sessanta e Settanta con un medley dei brani Come Together di The Beatles, Light My Fire di The Doors e I Can't Get No Satisfation di The Rolling Stones. Le 4 squadre con i restanti 11 concorrenti affronteranno 2 manche, alla fine delle quali i meno votati si sfideranno nello scontro finale. I giudici decideranno l’esito: l'eliminazione o il Tilt.
Una versione hot dei Mad-Dog
Paola Iezzi ha dato una lezione di "sexiness" ai suoi Mad-Dog.
Una notizia shock per Alex Fontana
Sembra che Jake La Furia abbia trovato Sara...
Ante Factor con Mariasole Pollio e gli altri appuntamenti
Prima di tutti i Live Show alle ore 21:00 andrà in onda in diretta dal backstage Ante Factor con Mariasole Pollio, dal lunedì al venerdì alle ore 20:30 andrà in onda X Factor Daily e tutti i mercoledì alle ore 21:15 andrà in onda Road to X Factor.
La performance speciale di Fulminacci
Super ospite sarà Fulminacci con una performance speciale. Dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremocon il brano Stupida sfortuna (certificato disco di platino), il cantautore ha conquistato il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio Assomusica Sanremo 2026 per la Miglior esibizione live di un artista rivelazione. Nell’aprile 2026 ha pubblicato il nuovo album Calcinacci (certificato Disco d’Oro), accompagnato da un tour con sold out a Roma e a Milano e che il 13 e il 14 novembre in Spagna toccherà Madrid e Barcellona. È stato anche protagonista del cortometraggio Calcinacci.
Le canzoni
Ecco i brani:
· Squadra Paola Iezzi:
- camilla: Be My Baby di The Ronettes
- Mad-Dog: Rebel Rebel di David Bowie
- Manu: Mi ritorni in mente di Lucio Battisti
· Squadra Jake La Furia:
- Alex Fontana: Nights in White Satin dei The Moody Blues
- ALÌA: Mamma mia degli ABBA
· Squadra Irama:
- Le Distanze: Another Brick in the Wall, Part Two dei Pink Floyd
- Lenanie: Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano
- Patrizia: Tu si’ ‘na cosa grande di Domenico Modugno
· Squadra Francesco Gabbani:
- Teo Bok: Have You Ever Seen the Rain? dei Creedence Clearwater Revival
- Giacomo Calò: All By Myselfnella versione originale di Eric Carmen
- Scraffs: God Save the Queen dei Sex Pistols
Jukebox Night
Nella Jukebox Night il palco si trasforma in un grande locale dalle vibes anni Sessanta e Settanta, una vera e propria “macchina del tempo musicale” per rivivere l’età d’oro della musica con classici senza tempo. Le quattro squadre con i restanti 11 concorrenti ufficiali affronteranno due manche, alla fine delle quali i meno votati si sfideranno nello scontro finale. I giudici decideranno l’esito. Se raggiungeranno una maggioranza, il concorrente con almeno tre voti sarà eliminato. Se si divideranno a metà, la sorte dei due artisti al ballottaggio sarà decisa dai 200 secondi di televoto del Tilt.
Squadre X Factor 2026, chi sono i concorrenti che si sfidano ai LiveVai al contenuto
Al via il terzo Live Show
In diretta dall’X Factor Arena sta per iniziare il terzo Live Show di X Factor 2026, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand e su Sky Go; anche in chiaro il martedì successivo su TV8 e il mercoledì successivo su Cielo), con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani.
Foto di Virginia Bettoja
X Factor 2026, eliminata Veronica e super ospite MEEK. FOTO
Nello show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, le 4 squadre con i 12 concorrenti ufficiali hanno affrontato due manche, alla fine delle quali i meno votati Lenanie e Veronica si sono sfidati al ballottaggio. Alla fine, Veronica ha dovuto lasciare la gara. Super ospite MEEK. Il racconto fotografico della serata