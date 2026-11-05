X Factor 2026, eliminato Lenanie e Fulminacci ospite. FOTO

6/18 Foto di Virginia Bettoja

Teo Bok della squadra di Francesco Gabbani ha cantato il brano Have You Ever Seen the Rain di Creedence Clearwater Revival. "È stata la tua esibizione più concreta: hai suonato, hai cantato, e ci hai fatto vedere quello che sai fare", ha commentato Jake La Furia. "Studi e ti prepari veramente bene, ma questo brano ha una disperazione che io non ho sentito", ha detto Paola Iezzi.

X Factor 2026, Teo Bok canta i Creedence Clearwater Revival. VIDEO