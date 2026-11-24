I Mercenari 2, il cast del film con Sylvester Stallone e Bruce Willis stasera in tv
Va in onda su Italia 1, martedì 24 novembre, il film d'azione del 2012 diretto da Simon West. Sylvester Stallone torna nei panni di Barney Ross, il capo di una squadra di mercenari che, dopo una missione andata male, cerca vendetta contro un terrorista intenzionato a vendere un carico di plutonio. Nel cast ci sono alcuni dei più grandi divi del cinema d'azione, da Jason Statham ad Arnold Schwarzenegger, da Bruce Willis a Chuck Norris