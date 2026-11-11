Bruce Willis avrebbe subito "un forte declino mentale"

Come riporta il Daily Mail e riprende PageSix, una fonte vicina alla famiglia dell'attore, 71 anni, affetto da tre anni da demenza frontotemporale, ha condiviso alcuni aggiornamenti sul suo stato di salute Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

“Bruce ha subito un forte declino mentale e vive nel suo mondo”. Come riporta il Daily Mail e riprende PageSix, una fonte vicina alla famiglia di Bruce Willis, 71 anni, l’attore di Hollywood affetto da tre anni da demenza frontotemporale (una patologia degenerativa che colpisce il cervello), ha condiviso alcuni aggiornamenti sul suo stato di salute. “A volte sembra un bambino che fissa un oggetto con curiosità, come se lo stesse assimilando. Eppure, se lo guardi, sembra un uomo di mezza età in perfetta salute”. La star del film Die Hard, però, non sarebbe pienamente consapevole del proprio declino mentale. “Sa che la sua vita è diversa, ma non pensa che lo sia così tanto. Non ne parla e non si lamenta nemmeno più di tanto. Percepisce che qualcosa non va, ma non ne ha una piena comprensione”. In passato, la moglie di Willis, Emma Heming, aveva già raccontato che il marito non fosse consapevole della diagnosi, ma non per un rifiuto, bensì a causa dell’anosognosia (una condizione neurologica che può impedire di riconoscere i propri deficit). Tuttavia, l’attore era in grado di riconoscere i familiari, dalle figlie minori Mabel ed Evelyn, avute proprio da Heming, alle tre figlie maggiori Rumer, Scout e Tallulah, avute invece dall’ex moglie Demi Moore, e di mantenere vivo con loro l’affetto, seppur in nuove forme di comunicazione. “Prima della malattia Bruce era pieno di energia e parlava continuamente, ma ora sembra più tranquillo e a suo agio nella propria dimensione”, ha concluso la fonte.

GLI AGGIORNAMENTI DELLA FAMIGLIA In un’intervista alla rivista Hello! Rilasciata nel settembre 2026, Emma Heming aveva raccontato che la famiglia di Bruce Willis prova “un costante stato di lutto” per il progredire della malattia. “È naturale: tutti desideriamo che i nostri cari siano sani, pieni di vita e che rimangano le persone che sono sempre state. Ma la demenza frontotemporale è una malattia devastante che ti porta via le cose molto lentamente”. Nell'agosto 2026 l'attore aveva partecipato al matrimonio della figlia Tallulah con il musicista Justin Acee. Il servizio fotografico realizzato in esclusiva dalla rivista Vogue aveva immortalato le nozze. Approfondimento Bruce Willis è apparso in una foto al matrimonio della figlia Tallulah