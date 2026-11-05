X Factor 2026, chi è stato eliminato al terzo Live Show

La sfida sulle vibes anni Sessanta e Settanta del terzo Live Show di XF2026 si chiude con l'ultimo scontro al ballottaggio tra Lenanie (team Irama) e Manu, in squadra con Paola Iezzi. A lasciare la gara è il primo: "Per me è stato bellissimo, non mi aspettavo neanche di arrivare fin qui".

La sfida sulle note dei brani anni '60 e '70 del terzo Live Show (RIVIVI QUI LA DIRETTA) si chiude con l'ultimo scontro al ballottaggio tra i meno votati della serata: il giovane talento cresciuto a Prato della squadra di Irama e Manu (team Paola Iezzi). A abbandonare il palco di XF2026, è Danny Anania.

Il ballottaggio

I due giovanissimi e talentuosissimi ragazzi si sono sfidati a suon di cavalli da battaglia, Lenanie ha tentato il tutto per tutto con il brano Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro, mentre Manu si è esibito sulle note di Devastante di Olly.

il giudizio della giuria

Irama elimina Manu, ma fa i complimenti a entrambi: "Più si va avanti con la gara e più è difficile, mi dispiace".

Paola si associa a quanto detto sopra dal collega: "E' difficile perché soffrite voi, ma soffriamo anche noi con voi. Elimino Lenanie".

A farle eco le parole di Jake: "Ai miei occhi avete pregi e difetti, entrambi avete fatto delle ottime esibizioni, sitete stati parimenti brani, ma se devo basarmi sull'ultima esibizione, ho preferito Manu ed elimino Lenanie".

A chiudere il cerchio Francesco Gabbani: "E' una gara, arrivati a questo punto siete tutti veramanente bravi, io ho visto un po' più debolezza in Lenanie e a malincuore elimino lui".

Il saluto finale di Lenanie

Il giovane concorrente, classe 2000, prima di lasciare per sempre il palco di XF2026, abbraccia Manu, sono entrambi commossi. A Lenanie non resta che congedarsi: "Per me è stato bellissimo, non me lo aspettavo, non ho niente da dire e voglio salutare i giudici". E lo fa personalmente raggiungendo il tavolo della giuria e abbracciando innazitutto il suo mentore. Con la riservatezza che lo contraddingue, Lenanie abbandona il sogno di arrivare in finale tra gli applausi del pubblico.