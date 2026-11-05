X Factor 2026, chi è stato eliminato al terzo Live Show

La sfida sulle vibes anni Sessanta e Settanta del terzo Live Show di XF2026 si chiude con l'ultimo scontro al ballottaggio tra Lenanie (team Irama) e Manu, in squadra con Paola Iezzi. A lasciare la gara è il primo: "Per me è stato bellissimo, non mi aspettavo neanche di arrivare fin qui".
La sfida sulle note dei brani anni '60 e '70 del terzo Live Show (RIVIVI QUI LA DIRETTA) si chiude con l'ultimo scontro al ballottaggio tra i meno votati della serata: il giovane talento cresciuto a Prato della squadra di Irama e Manu (team Paola Iezzi). A abbandonare il palco di XF2026, è Danny Anania.
Il ballottaggio
I due giovanissimi e talentuosissimi ragazzi si sono sfidati a suon di cavalli da battaglia, Lenanie ha tentato il tutto per tutto con il brano Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro, mentre Manu si è esibito sulle note di Devastante di Olly.
il giudizio della giuria
Irama elimina Manu, ma fa i complimenti a entrambi: "Più si va avanti con la gara e più è difficile, mi dispiace".
Paola si associa a quanto detto sopra dal collega: "E' difficile perché soffrite voi, ma soffriamo anche noi con voi. Elimino Lenanie".
A farle eco le parole di Jake: "Ai miei occhi avete pregi e difetti, entrambi avete fatto delle ottime esibizioni, sitete stati parimenti brani, ma se devo basarmi sull'ultima esibizione, ho preferito Manu ed elimino Lenanie".
A chiudere il cerchio Francesco Gabbani: "E' una gara, arrivati a questo punto siete tutti veramanente bravi, io ho visto un po' più debolezza in Lenanie e a malincuore elimino lui".
Il saluto finale di Lenanie
Il giovane concorrente, classe 2000, prima di lasciare per sempre il palco di XF2026, abbraccia Manu, sono entrambi commossi. A Lenanie non resta che congedarsi: "Per me è stato bellissimo, non me lo aspettavo, non ho niente da dire e voglio salutare i giudici". E lo fa personalmente raggiungendo il tavolo della giuria e abbracciando innazitutto il suo mentore. Con la riservatezza che lo contraddingue, Lenanie abbandona il sogno di arrivare in finale tra gli applausi del pubblico.
Chi è Lenanie
Lenanie è nato nel 2000 e cresciuto a Prato. Dopo il diploma al liceo delle Scienze Umane, nel 2019 scopre il canto quasi per caso, durante un concerto: è un colpo di fulmine. La danza è un’altra parte importante della sua vita: la pratica sin dai 14 anni, per un periodo della sua vita ha anche insegnato break dance ai bambini. «Se penso al mio sogno più grande al di fuori della musica non immagino la fama o una vita perfetta, immagino un campo tutto mio, un pezzo di terra da coltivare con le mie mani, da vedere crescere e di cui prendermi cura nel tempo». Si descrive come molto sensibile, anche se questa caratteristica è per lui «un’arma a doppio taglio: da un lato – racconta – mi permette di vivere le emozioni in maniera intensa e di trasformarle in musica, dall’altro può farmi apparire distaccato o poco coinvolto, anche quando dentro sto vivendo momenti di felicità estrema». Nel 2024 entra nel roster di Cvlto Music Group, con cui firma il suo primo contratto discografico: «Amo scrivere insieme alla mia squadra, che con il tempo è diventata un vero e proprio gruppo di amici. Per me la musica è anche questo: la possibilità di trasformare un’idea in qualcosa di autentico, insieme a persone con cui ormai condivido molto più di una semplice passione». Se deve porsi un obiettivo, è molto chiaro: «Non ho la pretesa di avere tutte le risposte, ma mi piacerebbe riuscire ad accompagnare chi mi ascolta, facendolo sentire meno solo. Per me, la cosa più bella sarebbe riuscire ad arrivare al cuore di qualcuno e lasciargli una piccola carezza, anche attraverso una semplice canzone».