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X Factor 2026, eliminata Veronica e super ospite MEEK. FOTO

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Foto di Virginia Bettoja

Nello show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, le 4 squadre con i 12 concorrenti ufficiali hanno affrontato due manche, alla fine delle quali i meno votati Lenanie e Veronica si sono sfidati al ballottaggio. Alla fine, Veronica ha dovuto lasciare la gara. Super ospite MEEK. Il racconto fotografico della serata

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