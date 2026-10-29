X Factor 2026, eliminata Veronica e super ospite MEEK. FOTO

4/19 Foto di Virginia Bettoja

Gli Scraffs della squadra di Francesco Gabbani hanno suonato il brano Charlie fa surf dei Baustelle. "Per la seconda volta ho avuto un effetto "meh". Mi è mancata la potenza della parte vocale e vi siete imborghesiti. Vorrei che faceste più casino", ha commentato Jake La Furia. "Manca un pezzettino", gli ha fatto eco Paola Iezzi. "Suonano nudi, puri e crudi come una band punk rock", ha replicato il loro giudice.