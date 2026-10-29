In diretta dall’X Factor Arena sta per iniziare il secondo Live Show di X Factor 2026, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand e su Sky Go; anche in chiaro il martedì successivo su TV8 e il mercoledì successivo su Cielo), con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Irama.

Dopo i colpi di scena del debutto – l’eliminazione di Alice Fregoso e il ballottaggio tra i due Škoda X Pass di Giorgia che ha ripescato Teo Bok (FOTOGALLERY), la gara “riparte da zero”. Le quattro squadre con i 12 concorrenti ufficiali (LE SQUADRE) affronteranno due manche, alla fine delle quali i meno votati si sfideranno nello scontro finale. I giudici decideranno l’esito. Se raggiungeranno una maggioranza, il concorrente con almeno tre voti sarà eliminato. Se si divideranno a metà, la sorte dei due artisti al ballottaggio sarà decisa dai 200 secondi di televoto del Tilt.

Ecco i brani:

· Squadra Paola Iezzi :

- camilla: As the World Caves In di Matt Maltese

- Mad-Dog: Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel

- Manu: I romantici di Tommaso Paradiso

· Squadra Jake La Furia :

- Alex Fontana: Street Spirit (Fade Out) dei Radiohead

- ALÌA: Hola (I Say) di Marco Mengoni feat. Tom Walker

- Veronica: Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler

· Squadra Irama :

- Le Distanze: New York, New York di Liza Minnelli

- Lenanie: C’è tempo di Ivano Fossati

- Patrizia: UNETHICAL di Faouzia

· Squadra Francesco Gabbani :

- Teo Bok: I Wish di Stevie Wonder

- Giacomo Calò: mashup di Diavolo in me e X colpa di chi? di Zucchero

- Scraffs: Charlie fa surf dei Baustelle

Super ospite sarà MEEK, il progetto pop della cantante, songwriter e producer inglese Georgia Meek. Con vamp pop sfacciato, glam-trash dichiarato e inni per outsider che non chiedono permesso, l’artista dalla scrittura diretta, ironica e tagliente ha finora collezionato 70 milioni di streams, centinaia di migliaia di fan sui social e 4 milioni di views su YouTube. Da mesi sta facendo ballare tutti con il brano pop punk Fabulous, che ha raccolto 16 milioni di streams e in Italia ha raggiunto il #1 dell’Airplay Chart Internazionale per sei settimane consecutive e la #2 della Spotify Viral Chart.

Prima di tutti i Live Show alle ore 21:00 andrà in onda in diretta dal backstage Ante Factor con Mariasole Pollio, dal lunedì al venerdì alle ore 20:30 andrà in onda X Factor Daily e tutti i mercoledì alle ore 21:15 andrà in onda Road to X Factor.