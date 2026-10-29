X Factor 2026, nella seconda puntata di Live Show super ospite MEEK. DIRETTA
Nello show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, la gara "riparte da zero". Le 4 squadre con i 12 concorrenti ufficiali affronteranno due manche, alla fine delle quali i meno votati si sfideranno nello scontro finale. Super ospite sarà MEEK, il progetto pop della cantante, songwriter e producer inglese Georgia Meek
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In diretta dall’X Factor Arena sta per iniziare il secondo Live Show di X Factor 2026, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand e su Sky Go; anche in chiaro il martedì successivo su TV8 e il mercoledì successivo su Cielo), con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Irama.
Dopo i colpi di scena del debutto – l’eliminazione di Alice Fregoso e il ballottaggio tra i due Škoda X Pass di Giorgia che ha ripescato Teo Bok (FOTOGALLERY), la gara “riparte da zero”. Le quattro squadre con i 12 concorrenti ufficiali (LE SQUADRE) affronteranno due manche, alla fine delle quali i meno votati si sfideranno nello scontro finale. I giudici decideranno l’esito. Se raggiungeranno una maggioranza, il concorrente con almeno tre voti sarà eliminato. Se si divideranno a metà, la sorte dei due artisti al ballottaggio sarà decisa dai 200 secondi di televoto del Tilt.
Ecco i brani:
· Squadra Paola Iezzi:
- camilla: As the World Caves In di Matt Maltese
- Mad-Dog: Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel
- Manu: I romantici di Tommaso Paradiso
· Squadra Jake La Furia:
- Alex Fontana: Street Spirit (Fade Out) dei Radiohead
- ALÌA: Hola (I Say) di Marco Mengoni feat. Tom Walker
- Veronica: Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler
· Squadra Irama:
- Le Distanze: New York, New York di Liza Minnelli
- Lenanie: C’è tempo di Ivano Fossati
- Patrizia: UNETHICAL di Faouzia
· Squadra Francesco Gabbani:
- Teo Bok: I Wish di Stevie Wonder
- Giacomo Calò: mashup di Diavolo in me e X colpa di chi? di Zucchero
- Scraffs: Charlie fa surf dei Baustelle
Super ospite sarà MEEK, il progetto pop della cantante, songwriter e producer inglese Georgia Meek. Con vamp pop sfacciato, glam-trash dichiarato e inni per outsider che non chiedono permesso, l’artista dalla scrittura diretta, ironica e tagliente ha finora collezionato 70 milioni di streams, centinaia di migliaia di fan sui social e 4 milioni di views su YouTube. Da mesi sta facendo ballare tutti con il brano pop punk Fabulous, che ha raccolto 16 milioni di streams e in Italia ha raggiunto il #1 dell’Airplay Chart Internazionale per sei settimane consecutive e la #2 della Spotify Viral Chart.
Prima di tutti i Live Show alle ore 21:00 andrà in onda in diretta dal backstage Ante Factor con Mariasole Pollio, dal lunedì al venerdì alle ore 20:30 andrà in onda X Factor Daily e tutti i mercoledì alle ore 21:15 andrà in onda Road to X Factor.
MEEK: "Tu hai l'X Factor!"
La super ospite del secondo Live Show, MEEK, ha lasciato un autografo sulla porta del camerino!
Ante Factor con Mariasole Pollio, X Factor Daily e Road to X Factor
Prima di tutti i Live Show alle ore 21:00 andrà in onda in diretta dal backstage Ante Factor con Mariasole Pollio, dal lunedì al venerdì alle ore 20:30 andrà in onda X Factor Daily e tutti i mercoledì alle ore 21:15 andrà in onda Road to X Factor.
Irama: "Un viaggio nel tempo e nella musica"
Ai microfoni di Sky TG24, Irama ha raccontato "il viaggio nel tempo e nella musica" del secondo Live Show.
La super ospite MEEK
Super ospite sarà MEEK, il progetto pop della cantante, songwriter e producer inglese Georgia Meek. Con vamp pop sfacciato, glam-trash dichiarato e inni per outsider che non chiedono permesso, l’artista dalla scrittura diretta, ironica e tagliente ha finora collezionato 70 milioni di streams, centinaia di migliaia di fan sui social e 4 milioni di views su YouTube. Da mesi sta facendo ballare tutti con il brano pop punk Fabulous, che ha raccolto 16 milioni di streams e in Italia ha raggiunto il #1 dell’Airplay Chart Internazionale per sei settimane consecutive e la #2 della Spotify Viral Chart.
X Factor 2026, chi è Meek ospite del secondo Live ShowVai al contenuto
I brani in gara
Ecco i brani:
· Squadra Paola Iezzi:
- camilla: As the World Caves In di Matt Maltese
- Mad-Dog: Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel
- Manu: I romantici di Tommaso Paradiso
· Squadra Jake La Furia:
- Alex Fontana: Street Spirit (Fade Out) dei Radiohead
- ALÌA: Hola (I Say) di Marco Mengoni feat. Tom Walker
- Veronica: Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler
· Squadra Irama:
- Le Distanze: New York, New York di Liza Minnelli
- Lenanie: C’è tempo di Ivano Fossati
- Patrizia: UNETHICAL di Faouzia
· Squadra Francesco Gabbani:
- Teo Bok: I Wish di Stevie Wonder
- Giacomo Calò: mashup di Diavolo in me e X colpa di chi? di Zucchero
- Scraffs: Charlie fa surf dei Baustelle
Due manche per quattro squadre e 12 concorrenti
Le quattro squadre con i 12 concorrenti ufficiali affronteranno due manche, alla fine delle quali i meno votati si sfideranno nello scontro finale. I giudici decideranno l’esito. Se raggiungeranno una maggioranza, il concorrente con almeno tre voti sarà eliminato. Se si divideranno a metà, la sorte dei due artisti al ballottaggio sarà decisa dai 200 secondi di televoto del Tilt.
Squadre X Factor 2026, chi sono i concorrenti che si sfidano ai LiveVai al contenuto
I colpi di scena del primo Live Show
Dopo i colpi di scena del debutto – l’eliminazione di Alice Fregoso e il ballottaggio tra i due Škoda X Pass di Giorgia che ha ripescato Teo Bok, la gara “riparte da zero”.
X Factor 2026, ai Live eliminata Alice Fregoso e ripescato Teo BokVai al contenuto
Al via il secondo Live Show
In diretta dall’X Factor Arena sta per iniziare il secondo Live Show di X Factor 2026, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand e su Sky Go; anche in chiaro il martedì successivo su TV8 e il mercoledì successivo su Cielo), con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani.
Foto di Virginia Bettoja
X Factor 2026, ai Live eliminata Alice Fregoso e ripescato Teo Bok
Nel primo Live Show di X Factor 2026, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, condotto da Giorgia e con i 4 giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, le 4 squadre con i 12 concorrenti hanno affrontato 2 manche di cover. Veronica ha sfidato al ballottaggio Alice Fregoso, che è stata eliminata. Grazie allo Škoda X Pass, Teo Bok è tornato in gara nella squadra di Francesco Gabbani. Ospite Marco Mengoni