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X Factor 2026, nella seconda puntata di Live Show super ospite MEEK. DIRETTA

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Foto di Virginia Bettoja

Nello show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, la gara "riparte da zero". Le 4 squadre con i 12 concorrenti ufficiali affronteranno due manche, alla fine delle quali i meno votati si sfideranno nello scontro finale. Super ospite sarà MEEK, il progetto pop della cantante, songwriter e producer inglese Georgia Meek

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In diretta dall’X Factor Arena sta per iniziare il secondo Live Show di X Factor 2026, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand e su Sky Go; anche in chiaro il martedì successivo su TV8 e il mercoledì successivo su Cielo), con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Irama.

Dopo i colpi di scena del debutto – l’eliminazione di Alice Fregoso e il ballottaggio tra i due Škoda X Pass di Giorgia che ha ripescato Teo Bok (FOTOGALLERY), la gara “riparte da zero”. Le quattro squadre con i 12 concorrenti ufficiali (LE SQUADRE) affronteranno due manche, alla fine delle quali i meno votati si sfideranno nello scontro finale. I giudici decideranno l’esito. Se raggiungeranno una maggioranza, il concorrente con almeno tre voti sarà eliminato. Se si divideranno a metà, la sorte dei due artisti al ballottaggio sarà decisa dai 200 secondi di televoto del Tilt.

Ecco i brani:

· Squadra Paola Iezzi:

- camilla: As the World Caves In di Matt Maltese

- Mad-Dog: Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel

- Manu: I romantici di Tommaso Paradiso

· Squadra Jake La Furia:

- Alex Fontana: Street Spirit (Fade Out) dei Radiohead

- ALÌA: Hola (I Say) di Marco Mengoni feat. Tom Walker

- Veronica: Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler

· Squadra Irama:

- Le Distanze: New York, New York di Liza Minnelli

- Lenanie: C’è tempo di Ivano Fossati

- Patrizia: UNETHICAL di Faouzia

· Squadra Francesco Gabbani:

- Teo Bok: I Wish di Stevie Wonder

- Giacomo Calò: mashup di Diavolo in me e X colpa di chi? di Zucchero

- Scraffs: Charlie fa surf dei Baustelle

Super ospite sarà MEEK, il progetto pop della cantante, songwriter e producer inglese Georgia Meek. Con vamp pop sfacciato, glam-trash dichiarato e inni per outsider che non chiedono permesso, l’artista dalla scrittura diretta, ironica e tagliente ha finora collezionato 70 milioni di streams, centinaia di migliaia di fan sui social e 4 milioni di views su YouTube. Da mesi sta facendo ballare tutti con il brano pop punk Fabulous, che ha raccolto 16 milioni di streams e in Italia ha raggiunto il #1 dell’Airplay Chart Internazionale per sei settimane consecutive e la #2 della Spotify Viral Chart.

Prima di tutti i Live Show alle ore 21:00 andrà in onda in diretta dal backstage Ante Factor con Mariasole Pollio, dal lunedì al venerdì alle ore 20:30 andrà in onda X Factor Daily e tutti i mercoledì alle ore 21:15 andrà in onda Road to X Factor.

LIVE

MEEK: "Tu hai l'X Factor!"

La super ospite del secondo Live Show, MEEK, ha lasciato un autografo sulla porta del camerino!

Ante Factor con Mariasole Pollio, X Factor Daily e Road to X Factor

Prima di tutti i Live Show alle ore 21:00 andrà in onda in diretta dal backstage Ante Factor con Mariasole Pollio, dal lunedì al venerdì alle ore 20:30 andrà in onda X Factor Daily e tutti i mercoledì alle ore 21:15 andrà in onda Road to X Factor.

Irama: "Un viaggio nel tempo e nella musica"

Ai microfoni di Sky TG24, Irama ha raccontato "il viaggio nel tempo e nella musica" del secondo Live Show.

La super ospite MEEK

Super ospite sarà MEEK, il progetto pop della cantante, songwriter e producer inglese Georgia Meek. Con vamp pop sfacciato, glam-trash dichiarato e inni per outsider che non chiedono permesso, l’artista dalla scrittura diretta, ironica e tagliente ha finora collezionato 70 milioni di streams, centinaia di migliaia di fan sui social e 4 milioni di views su YouTube. Da mesi sta facendo ballare tutti con il brano pop punk Fabulous, che ha raccolto 16 milioni di streams e in Italia ha raggiunto il #1 dell’Airplay Chart Internazionale per sei settimane consecutive e la #2 della Spotify Viral Chart.

X Factor 2026, chi è Meek ospite del secondo Live Show

X Factor 2026, chi è Meek ospite del secondo Live Show

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I brani in gara

Ecco i brani:

· Squadra Paola Iezzi:

- camilla: As the World Caves In di Matt Maltese

- Mad-Dog: Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel

- Manu: I romantici di Tommaso Paradiso

· Squadra Jake La Furia:

- Alex Fontana: Street Spirit (Fade Out) dei Radiohead

- ALÌA: Hola (I Say) di Marco Mengoni feat. Tom Walker

- Veronica: Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler

· Squadra Irama:

- Le Distanze: New York, New York di Liza Minnelli

- Lenanie: C’è tempo di Ivano Fossati

- Patrizia: UNETHICAL di Faouzia

· Squadra Francesco Gabbani:

- Teo Bok: I Wish di Stevie Wonder

- Giacomo Calò: mashup di Diavolo in me e X colpa di chi? di Zucchero

- Scraffs: Charlie fa surf dei Baustelle

Due manche per quattro squadre e 12 concorrenti

Le quattro squadre con i 12 concorrenti ufficiali affronteranno due manche, alla fine delle quali i meno votati si sfideranno nello scontro finale. I giudici decideranno l’esito. Se raggiungeranno una maggioranza, il concorrente con almeno tre voti sarà eliminato. Se si divideranno a metà, la sorte dei due artisti al ballottaggio sarà decisa dai 200 secondi di televoto del Tilt.

Squadre X Factor 2026, chi sono i concorrenti che si sfidano ai Live

Squadre X Factor 2026, chi sono i concorrenti che si sfidano ai Live

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I colpi di scena del primo Live Show

Dopo i colpi di scena del debutto – l’eliminazione di Alice Fregoso e il ballottaggio tra i due Škoda X Pass di Giorgia che ha ripescato Teo Bok, la gara “riparte da zero”.

X Factor 2026, ai Live eliminata Alice Fregoso e ripescato Teo Bok

X Factor 2026, ai Live eliminata Alice Fregoso e ripescato Teo Bok

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Al via il secondo Live Show

In diretta dall’X Factor Arena sta per iniziare il secondo Live Show di X Factor 2026, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand e su Sky Go; anche in chiaro il martedì successivo su TV8 e il mercoledì successivo su Cielo), con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani.
FOTOGALLERY

Foto di Virginia Bettoja

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TV Show

X Factor 2026, ai Live eliminata Alice Fregoso e ripescato Teo Bok

Nel primo Live Show di X Factor 2026, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, condotto da Giorgia e con i 4 giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, le 4 squadre con i 12 concorrenti hanno affrontato 2 manche di cover. Veronica ha sfidato al ballottaggio Alice Fregoso, che è stata eliminata. Grazie allo Škoda X Pass, Teo Bok è tornato in gara nella squadra di Francesco Gabbani. Ospite Marco Mengoni

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