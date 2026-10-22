X Factor 2026, ai Live Show eliminata Alice Fregoso e ripescato Teo Bok. FOTO
Nel primo Live Show di X Factor 2026, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, condotto da Giorgia e con i 4 giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, le 4 squadre con i 12 concorrenti hanno affrontato 2 manche di cover. Veronica ha sfidato al ballottaggio Alice Fregoso, che è stata eliminata. Grazie allo Škoda X Pass, Teo Bok è tornato in gara nella squadra di Francesco Gabbani. Ospite Marco Mengoni