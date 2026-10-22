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Alice Fregoso della squadra di Francesco Gabbani ha cantato il brano Piazza grande di Lucio Dalla. "Tu sei una bravissima cantante e questo è un bellissimo pezzo. Però mi è rimasto un po' sotto", ha detto Jake La Furia. "Mi aspettavo qualcosa di molto più emotional, che non mi è arrivato personalmente". A Paola Iezzi è mancata la sua chitarra. Il suo giudice, invece, ha trovato "meravigliosa" la sua esibizione.