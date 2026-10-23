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X Factor, per Patrizia la prima standing ovation dei Live Show. VIDEO

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Ph Virginia Bettoja

La prima standing ovation dei Live Show di X Factor 2026 è per Patrizia, 21enne di Giugliano in Campania (Napoli), componente della squadra di Irama. La giovane ha cantato “It’s A Man’s, Man’s, Man’s, World” di James Brown

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La prima standing ovation dei Live Show di X Factor 2026 (ieri l’esordio – pieno di record, dagli oltre 900mila spettatori come ascolti ai quasi 5 milioni di voti – delle puntate in diretta, su Sky e NOW, sempre disponibile on demand; in chiaro martedì su TV8 e mercoledì su Cielo) è per Patrizia, 21enne di Giugliano in Campania (Napoli), componente della squadra di Irama. Sulle note di “It’s A Man’s, Man’s, Man’s, World” di James Brown, la sua voce ha travolto tutto e fatto esplodere il fragoroso applauso dell’X Factor Arena.

Energia, ritmo, colori e soprattutto tanta musica hanno caratterizzato l'inizio dei Live Show di X Factor 2026: un sorprendente opening - sul remix di “Berghain” di ROSALÍA, Björk & Yves Tumor - ha accolto sul palco i giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi e la conduttrice Giorgia. Super ospite sul palco dell’X Factor Arena Marco Mengoni, protagonista di due momenti: un medley a inizio serata e la presentazione del suo ultimo singolo “Giornate perse”. Al centro della serata, il primo capitolo della gara: i 12 concorrenti protagonisti divisi in due intensissime manche che a fine serata hanno portato all’eliminazione di Alice Fregoso, della squadra di Gabbani; ma la sua squadra torna con 3 componenti dopo aver riaccolto Teo Bok, vincitore del televoto flash tra i due Škoda X Pass di Giorgia contro il suo sfidante Timothée Bonnardel.

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Foto di Ufficio Stampa e foto tratta dal profilo Instagram di X Factor Italia

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TV Show

X Factor 2026, ai Live eliminata Alice Fregoso e ripescato Teo Bok

Nel primo Live Show di X Factor 2026, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, condotto da Giorgia e con i 4 giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, le 4 squadre con i 12 concorrenti hanno affrontato 2 manche di cover. Veronica ha sfidato al ballottaggio Alice Fregoso, che è stata eliminata. Grazie allo Škoda X Pass, Teo Bok è tornato in gara nella squadra di Francesco Gabbani. Ospite Marco Mengoni

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