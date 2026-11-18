La catena della bicicletta che gira sugli ingranaggi, il respiro affannato dei ciclisti, i cori della folla che accoglie i corridori ai bordi della strada e l’eco di una pedalata per le strade di Parigi. Per creare le musiche dell’album POG1, pubblicato il 13 novembre 2026 da SZ Sugar, il compositore, sound artist e produttore Alessandro Baldessari, 36 anni, ha campionato i suoni della bicicletta della leggenda del ciclismo Tadej Pogačar, protagonista del documentario POG1 – The Making of a Legend diretto da Filippo Barcatta e prodotto da Colnago Cultura. Dopo un processo di estrapolazione e di ricostruzione, le musiche che compongono la colonna sonora hanno dato vita a una “coreografia di suoni”, come spiega lo stesso Baldessari, che disvela “la musicalità dello sport, dal movimento al ritmo”. Baldessari ha scritto, tra le altre, la traccia di apertura, Tour de France, “per l’arrivo di Pogačar a Parigi. Nell’ultima tappa, il campione vola per la capitale. Volevo raccontare due lati della sua personalità. Da un lato, la durezza agonistica, che ho reso grazie alla fusione di una linea di basso synth, bassa e dura come la sua pedalata, e di successivi suoni orchestrali in crescita, come se ogni colpo di pedale diventasse più grande di sé e dilagasse tra le strade, fino a creare il rumore stesso della folla. Dall’altro, l’eleganza e l’apparente leggerezza del gesto atletico”. Le immagini della gara hanno costituito il punto di partenza: “Circondati dalla folla, i corridori attraversano Parigi, dal Museo del Louvre fino alla premiazione sugli Champs-Élysées, sotto la Tour Eiffel. Sono momenti grandiosi, che ho cercato di esprimere anche in musica”. In altri brani, legati all’infanzia o alla casa, Baldessari ha invece utilizzato sia il pianoforte, sia la chitarra, per sottolineare il senso di nostalgia. “Ho cercato di creare una composizione più spaziosa, intima e tematica. In questo caso, poi, i suoni sintetizzati, a differenza di quelli che esprimono la brutalità della competizione, sono invece morbidi e organici”, spiega il compositore, che è anche appassionato di ciclismo. “Conoscevo già l’atleta Tadej Pogačar, ma il documentario ne disegna anche la figura umana”, prosegue. “Mi ha colpito il suo aspetto pulito e delicato che, però, non appena sale in bici e indossa il casco e gli occhiali, quasi si trasfigura in una persona completamente diversa, dotata anche di “violenza” agonistica”. I due lati coesistono: “In una scena del documentario, il campione, dopo una caduta, si rifugia nel rapporto con la sua fidanzata e con i suoi amici. Così io, in musica, ho cercato di riprodurre l’alternanza tra l’estrema esplosività in gara e la dimensione intima degli affetti. In ogni caso, nel lavorare così a lungo sulla sua vita, mi ha stupito ancora di più la sua dote naturale, anzi, sovrannaturale, di andare in bicicletta”.