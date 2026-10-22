X Factor, al via il primo Live Show, ospite Marco Mengoni. DIRETTA

All'X Factor Arena è iniziato il primo Live Show di X Factor 2026, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con la conduzione di Giorgia e con i 4 giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani. Le 4 squadre con i 12 concorrenti affronteranno 2 manche di cover. Saranno inoltre svelati i nomi dei 2 artisti sui quali Giorgia avrà puntato gli Škoda X Pass. Il vincitore del ballottaggio tornerà in gara. Ospite Marco Mengoni
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In diretta dall’X Factor Arena è iniziato il primo Live Show di X Factor 2026, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand e su Sky Go; anche in chiaro il martedì successivo su TV8 e il mercoledì successivo su Cielo), con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani. Inizia così la corsa verso la finalissima del 3 dicembre all’Unipol Forum di Assago.
Le quattro squadre con i 12 concorrenti ufficiali (LE SQUADRE) affronteranno due manche di cover. I meno votati di ciascuna manche andranno al ballottaggio, dove la parola spetterà poi ai giudici. Se almeno tre di loro voteranno la stessa persona, sarà eliminata. Se invece si divideranno a metà, scatterà il Tilt.
· Squadra Paola Iezzi:
- camilla
- Mad-Dog
- Manu
· Squadra Jake La Furia:
- Alex Fontana
- ALÌA
- Veronica
· Squadra Irama:
- Le Distanze
- Lenanie
- Patrizia
· Squadra Francesco Gabbani:
- Alice Fregoso
- Giacomo Calò
- Scraffs
Giorgia ha svelato i due artisti Škoda X Pass: Timothée Bonnardel e Teo Bok, che hanno proposto ciascuno un cavallo di battaglia e che sono stati poi giudicati con un televoto flash dal pubblico da casa. Il vincitore del ballottaggio tornerà in gara, entrando direttamente nella squadrache sarà rimasta senza un concorrente al termine delle due manche del primo Live Show.
Super ospite sarà Marco Mengoni, unodegli artisti di maggior successo del nostro Paese, con un set inedito, realizzato in esclusiva per il programma. Racconterà anche la nuova avventura al via a novembre: la direzione creativa dell’off line club Allo Sbagliato, che prevede una residency da 26 date e altre serate con musica italiana e internazionale, comicità, reading, stand up, dj set e altro. Inoltre, ha appena pubblicato il singolo Giornate perse, il primo passo di un nuovo progetto discografico.
Prima di tutti i Live Show alle ore 21:00 andrà in onda in diretta dal backstage Ante Factor con Mariasole Pollio, dal lunedì al venerdì alle ore 20:30 andrà in onda X Factor Daily e tutti i mercoledì alle ore 21:15 andrà in onda Road to X Factor.
Teo Bok canta Don't Stop Me Now
Teo Bok ha cantato il brano Don't Stop Me Now dei Queen.
Timothée Bonnardel canta (Sitting 'on) The Back of the Bay di Otis Redding
Timothée Bonnardel ha cantato il brano (Sitting 'on) The Back of the Bay di Otis Redding,
Škoda X Pass, TImothée Bonnardel e Teo Bok
Giorgia ha assegnato gli Škoda X Pass a Timothée Bonnardel e Teo Bok. Solo uno dei due entrerà e sostituirà il primo eliminato della serata.
L'opening sulle note di ROSALÍA
Dopo l'opening sulle note del brano Berghain Remix di ROSALÍA, Björk & Yves Tumor, Giorgia ha accolto i giudici Irama, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani, che guideranno le 4 squadre di 12 concorrenti ciascuna.
L'apertura del super ospite Marco Mengoni
Il super ospite Marco Mengoni ha aperto la prima puntata dei Live Show di X Factor 2026, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con un'esibizione nei suoi brani Cambia un uomo e Luce e nel brano Jealous Guy di John Lennon.
Le emozioni prima dell'inizio dei Live Show
Emozioni alle stelle per i concorrenti, che tra poco debutteranno ai Live Show di X Factor 2026.
Chi rientrerà in gara?
Ecco i concorrenti che possono giocarsi una seconda possibilità a X Factor 2026.
Come votare
Ecco tutte le istruzioni per votare il proprio concorrente preferito.
Ante Factor, X Factor Daily e Road to X Factor
Prima di tutti i Live Show alle ore 21:00 andrà in onda in diretta dal backstage Ante Factor con Mariasole Pollio, dal lunedì al venerdì alle ore 20:30 andrà in onda X Factor Daily e tutti i mercoledì alle ore 21:15 andrà in onda Road to X Factor.
Marco Mengoni super ospite
Super ospite sarà Marco Mengoni, uno degli artisti di maggior successo del nostro Paese, con un set inedito, realizzato in esclusiva per il programma. Racconterà anche la nuova avventura al via a novembre: la direzione creativa dell’off line club Allo Sbagliato, che prevede una residency da 26 date e altre serate con musica italiana e internazionale, comicità, reading, stand up, dj set e altro. Inoltre, ha appena pubblicato il singolo Giornate perse, il primo passo di un nuovo progetto discografico.
Gli Škoda X Pass e il ripescaggio
Saranno inoltre svelati i nomi dei due artisti sui quali Giorgia avrà puntato i propri Škoda X Pass. Nello specifico, si tratterà di due degli artisti eliminati nelle Last Call, che proporranno un loro cavallo di battaglia e che saranno poi giudicati con un televoto flash dal pubblico da casa. Il vincitore del ballottaggio tornerà in gara, entrando direttamente nella squadra che sarà rimasta senza un concorrente al termine delle due manche del primo Live Show.
Quattro squadre e due manche di cover
Le quattro squadre con i 12 concorrenti ufficiali affronteranno due manche di cover. I meno votati di ciascuna manche andranno al ballottaggio, dove la parola spetterà poi ai giudici. Se almeno tre di loro voteranno la stessa persona, sarà eliminata. Se invece si divideranno a metà, scatterà il Tilt.
Squadre X Factor 2026, chi sono i 12 concorrenti che andranno ai LiveVai al contenuto
X Factor 2026, al via il primo Live Show
In diretta dall’X Factor Arena sta per iniziare il primo Live Show di X Factor 2026, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì alle ore 21:15 su Sky e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand e su Sky Go; anche in chiaro il martedì successivo su TV8 e il mercoledì successivo su Cielo), con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani. Inizia così la corsa verso la finalissima del 3 dicembre all’Unipol Forum di Assago.
Squadre X Factor 2026, chi sono i 12 concorrenti che andranno ai Live
Alle Last Call, i giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Irama hanno scelto tramite il meccanismo delle sedie e degli switch tre talenti per ciascuna squadra da portare ai Live. Ecco tutti gli artisti in gara. XF2026 ti aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW