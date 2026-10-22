X Factor, al via il primo Live Show, ospite Marco Mengoni. DIRETTA

In diretta dall’X Factor Arena è iniziato il primo Live Show di X Factor 2026, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand e su Sky Go; anche in chiaro il martedì successivo su TV8 e il mercoledì successivo su Cielo), con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani. Inizia così la corsa verso la finalissima del 3 dicembre all’Unipol Forum di Assago.

Le quattro squadre con i 12 concorrenti ufficiali (LE SQUADRE) affronteranno due manche di cover. I meno votati di ciascuna manche andranno al ballottaggio, dove la parola spetterà poi ai giudici. Se almeno tre di loro voteranno la stessa persona, sarà eliminata. Se invece si divideranno a metà, scatterà il Tilt.

· Squadra Paola Iezzi :

- camilla

- Mad-Dog

- Manu

· Squadra Jake La Furia :

- Alex Fontana

- ALÌA

- Veronica

· Squadra Irama :

- Le Distanze

- Lenanie

- Patrizia

· Squadra Francesco Gabbani :

- Alice Fregoso

- Giacomo Calò

- Scraffs

Giorgia ha svelato i due artisti Škoda X Pass: Timothée Bonnardel e Teo Bok, che hanno proposto ciascuno un cavallo di battaglia e che sono stati poi giudicati con un televoto flash dal pubblico da casa. Il vincitore del ballottaggio tornerà in gara, entrando direttamente nella squadrache sarà rimasta senza un concorrente al termine delle due manche del primo Live Show.

Super ospite sarà Marco Mengoni, unodegli artisti di maggior successo del nostro Paese, con un set inedito, realizzato in esclusiva per il programma. Racconterà anche la nuova avventura al via a novembre: la direzione creativa dell’off line club Allo Sbagliato, che prevede una residency da 26 date e altre serate con musica italiana e internazionale, comicità, reading, stand up, dj set e altro. Inoltre, ha appena pubblicato il singolo Giornate perse, il primo passo di un nuovo progetto discografico.

Prima di tutti i Live Show alle ore 21:00 andrà in onda in diretta dal backstage Ante Factor con Mariasole Pollio, dal lunedì al venerdì alle ore 20:30 andrà in onda X Factor Daily e tutti i mercoledì alle ore 21:15 andrà in onda Road to X Factor.