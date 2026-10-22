X Factor 2026, chi è stato eliminato al primo Live Show

La studentessa di inglese, cinese e spagnolo, suo malgrado abbandona il sogno di arrivare in finale. Continuerà a cantare come fa da molti anni. Prima di congedarsi ringrazia tutti per il supporto: "Ringrazio Francesco in primis, per aver creduto in me da subito. Per me questa non è la fine di qualcosa, continuerò sicuramente". Ad abbracciarla, Gabbani che la saluta con parole piene di stima e un incoraggiamento per il suo futuro: "Evidentemente non era questo il momento, quello giusto arriverà, ne sono certo. Sei sincera, talentuosa e piena di emotività, ti meriti un grande avvenire".

Chi è Alice Fregoso

Alice Fregoso ha 18 anni e vive a Genova, dove frequenta il liceo linguistico: studia inglese, cinese e spagnolo. Suona e canta da anni, dal 2016 per la precisione, quando ha iniziato a suonare la chitarra a studiare canto. A seguire, negli anni, ha iniziato a suonare il pianoforte e poi anche il basso (da autodidatta). Si definisce «estroversa, spontanea, semplice e allegra, logorroica e disordinata, anche se programmo di volta in volta i miei progetti futuri in modo preciso». Ama scoprire sempre nuovi artisti e la musica è una costante in tutta la sua vita: «A 7 anni guardavo i documentari su Alice Cooper e i concerti dei Queen in televisione. Ascolto di tutto, dal grunge dei Nirvana a Celentano, Battisti, Dalla, Pino Daniele e De Gregori, passando poi per il britpop degli Oasis e per artisti come Billy Joel, Queen, Pink Floyd, Jimi Hendrix, David Bowie». Il suo obiettivo è vivere di musica e, dice, «non mi immagino in un contesto al di fuori di quello musicale». Può capitare, racconta, «che io passi giornate a casa a studiare musica (sia gli aspetti teorici sia quelli pratici), ma non mi pesa affatto perché ci vuole sempre la giusta dedizione».