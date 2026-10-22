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X Factor 2026, chi è stato eliminato al primo Live Show

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La sfida del primo Live Show di XF2026, vede uscire di scena Alice Fregoso della squadra di Francesco Gabbani, nell'ultimo scontro al ballottaggio con Veronica in squadra con Jake La Furia

 

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La sfida del primo Live Show (RIVIVI QUI LA DIRETTA) vede duellare all'ultimo scontro due straordinari talenti: Veronica, la meno votata della prima manche, in squadra con Jake La Furia e Alice Fregoso della squadra di Francesco Gabbani, seconda meno votata della seconda manche. Ad avere la peggio e ad uscire di scena è la giovanissima concorrente di Genova.

 

Il ballottaggio tra Veronica e Alice Fregoso

Ad aprire l'ultima sfida della serata è Veronica, la concorrente di Fano propone come cavallo di battaglia il pezzo Voilà di Barbara Pravi, mentre Alice Fregoso vola sulle note del brano Disfruto di Carla Morrison. Nonostante un iniziale inconveniente tecnico, la giovane artista completa l'esibizione, ma al ballottaggio non convince i giudici e deve abbandonare la gara.

Il verdetto della giuria

Francesco Gabbani ha eliminato Veronica, mentre Jake La Furia, Irama e Paola Iezzi hanno deciso per l'eliminazione di Alice Fregoso, che deve dunque lasciare X Factor. "Hai sicuramente un grande futuro davanti a te", ha commentato il suo giudice.

Il saluto finale: "Ringrazio tutti per il supporto"

La studentessa di inglese, cinese e spagnolo, suo malgrado abbandona il sogno di arrivare in finale. Continuerà a cantare come fa da molti anni. Prima di congedarsi ringrazia tutti per il supporto: "Ringrazio Francesco in primis, per aver creduto in me da subito. Per me questa non è la fine di qualcosa, continuerò sicuramente". Ad abbracciarla, Gabbani che la saluta con parole piene di stima e un incoraggiamento per il suo futuro: "Evidentemente non era questo il momento, quello giusto arriverà, ne sono certo. Sei sincera, talentuosa e piena di emotività, ti meriti un grande avvenire".

Chi è Alice Fregoso 

Alice Fregoso ha 18 anni e vive a Genova, dove frequenta il liceo linguistico: studia inglese, cinese e spagnolo. Suona e canta da anni, dal 2016 per la precisione, quando ha iniziato a suonare la chitarra a studiare canto. A seguire, negli anni, ha iniziato a suonare il pianoforte e poi anche il basso (da autodidatta). Si definisce «estroversa, spontanea, semplice e allegra, logorroica e disordinata, anche se programmo di volta in volta i miei progetti futuri in modo preciso». Ama scoprire sempre nuovi artisti e la musica è una costante in tutta la sua vita: «A 7 anni guardavo i documentari su Alice Cooper e i concerti dei Queen in televisione. Ascolto di tutto, dal grunge dei Nirvana a Celentano, Battisti, Dalla, Pino Daniele e De Gregori, passando poi per il britpop degli Oasis e per artisti come Billy Joel, Queen, Pink Floyd, Jimi Hendrix, David Bowie». Il suo obiettivo è vivere di musica e, dice, «non mi immagino in un contesto al di fuori di quello musicale». Può capitare, racconta, «che io passi giornate a casa a studiare musica (sia gli aspetti teorici sia quelli pratici), ma non mi pesa affatto perché ci vuole sempre la giusta dedizione».

 

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