X Factor 2026, Marco Mengoni canta Giornate perse al primo Live Show

Stasera il super ospite dell’X Factor Arena, segna l'inizio della stagione dei Live Show e conquista il palco con un set inedito, realizzato in esclusiva per il programma. Tra la nuova avventura che lo attende a novembre e il suo nuovo singolo “Giornate Perse” che anticpa l'album "Felice sì, ma tutto sbagliato", Mengoni si conferma uno degli artisti di successo più amati del nostro Paese

Con le atmosfere soul e blues che lo accompagnano da sempre, rendendo la sua voce contemporanea e senza tempo insieme, Mengoni porta sul palco di XF2026 un set inedito, realizzato in esclusiva per il programma. Apre il sipario sulle note dei suoi brani Cambia un uomo e Luce e del pezzo Jealous Guy di John Lennon. E torna a calcare il palco dopo la prima manche con il singolo Giornate perse . Accolto dalla padrona di casa e collega Giorgia, l'artista sottolinea la gioia di tornare a X Factor: "Sono felice di essere qui, dove tutto in qualche modo è cominciato diciassette anni fa". E intanto....l'11 dicembre esce il nuovo e undicesimo album Felice sì, ma tutto sbagliato (Epic Records Italy/Sony Music Italy).

Una nuova avventura alle porte

Con 86 dischi di platino, oltre 3 miliardi di stream audio/video, 10 tour live tra palazzetti, grandi arene, stadi e grandi spazi in Italia e in Europa, Mengoni racconta di essere pronto per la nuova avventura che lo attende a novembre: la direzione creativa dell’off line club Allo Sbagliato, che prevede una sua residency da 26 date e altre serate con musica italiana e internazionale, comicità, reading, stand up, Dj set e tanto ancora.

Il nuovo singolo Giornate Perse

Il nuovo singolo Giornate Perse (scritto da Marco Mengoni e Jacopo Ettorre, con la composizione di Giovanni Pallotti, Vanegas ed Edwyn Roberts, prodotto da Giovanni Pallotti e Marco Mengoni e co-prodotta da Vanegas) è il primo passo di un nuovo progetto discografico che, tra silenzi e pensieri che si affollano, racconta i momenti in cui il tempo sembra fermarsi mentre tutto intorno continua a correre. Fragilità e consapevolezza si intrecciano così in una canzone dalle sonorità pop raffinate e dalla scrittura intima, in cui l’artista si confronta con sé stesso, con un chiaro omaggio al cantautorato italiano.