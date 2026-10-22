X Factor 2026, Marco Mengoni canta Giornate perse al primo Live Show

Stasera il super ospite dell’X Factor Arena, segna l'inizio della stagione dei Live Show e conquista il palco con un set inedito, realizzato in esclusiva per il programma. Tra la nuova avventura che lo attende a novembre e il suo nuovo singolo “Giornate Perse” che anticpa l'album "Felice sì, ma tutto sbagliato", Mengoni si conferma uno degli artisti di successo più amati del nostro Paese
Per il primo Live Show di questa edizione (QUI LA DIRETTA), un grandissimo ritorno, quello di Marco Mengoni, super ospite nell’X Factor Arena di Assago per la gioia immensa del suo pubblico e di tutto il popolo di X Factor. Ad abbracciarlo sul palco, il calore di una platea travolta dalla sua energia.
Marco Mengoni: "Felice sì, ma tutto sbagliato"
Con le atmosfere soul e blues che lo accompagnano da sempre, rendendo la sua voce contemporanea e senza tempo insieme, Mengoni porta sul palco di XF2026 un set inedito, realizzato in esclusiva per il programma. Apre il sipario sulle note dei suoi brani Cambia un uomo e Luce e del pezzo Jealous Guy di John Lennon. E torna a calcare il palco dopo la prima manche con il singolo Giornate perse. Accolto dalla padrona di casa e collega Giorgia, l'artista sottolinea la gioia di tornare a X Factor: "Sono felice di essere qui, dove tutto in qualche modo è cominciato diciassette anni fa". E intanto....l'11 dicembre esce il nuovo e undicesimo album Felice sì, ma tutto sbagliato (Epic Records Italy/Sony Music Italy).
Una nuova avventura alle porte
Con 86 dischi di platino, oltre 3 miliardi di stream audio/video, 10 tour live tra palazzetti, grandi arene, stadi e grandi spazi in Italia e in Europa, Mengoni racconta di essere pronto per la nuova avventura che lo attende a novembre: la direzione creativa dell’off line club Allo Sbagliato, che prevede una sua residency da 26 date e altre serate con musica italiana e internazionale, comicità, reading, stand up, Dj set e tanto ancora.
Il nuovo singolo Giornate Perse
Il nuovo singolo Giornate Perse (scritto da Marco Mengoni e Jacopo Ettorre, con la composizione di Giovanni Pallotti, Vanegas ed Edwyn Roberts, prodotto da Giovanni Pallotti e Marco Mengoni e co-prodotta da Vanegas) è il primo passo di un nuovo progetto discografico che, tra silenzi e pensieri che si affollano, racconta i momenti in cui il tempo sembra fermarsi mentre tutto intorno continua a correre. Fragilità e consapevolezza si intrecciano così in una canzone dalle sonorità pop raffinate e dalla scrittura intima, in cui l’artista si confronta con sé stesso, con un chiaro omaggio al cantautorato italiano.