Marco Mengoni, testo e significato del nuovo singolo Giornate perse

Aspettando gli appuntamenti a Milano dal 5 novembre al 19 dicembre, Marco Mengoni pubblica un nuovo singolo. Giornate Perse racconta del silenzio che lascia spazio a pensieri che si accavallano, ricordi e domande. È l’attesa del cambiamento, dopo un periodo complesso. Un brano che nasce anche dalla consapevolezza che la propria voce deve essere usata con onestà e come mezzo di comunicazione senza subire influenze o costrizioni dal mondo esterno, senza farsi dettare cosa sia giusto e cosa sbagliato. Fragilità e consapevolezza convivono così in un brano dal pop sofisticato, caratterizzato da una scrittura intima che fa dialogare Marco Mengoni con sé stesso. Giornate Perse è un brano attraversato dalla sensibilità della tradizione cantautorale italiana, con particolare riferimento a Lucio Dalla, da sempre un punto di riferimento per lui: è dunque un omaggio al cantautore bolognese, alla sua scrittura e al suo mondo. Giornate Perse è scritta da Marco Mengoni e Jacopo Ettorre, con la composizione di Giovanni Pallotti, Vanegas ed Edwyn Roberts, prodotta da Giovanni Pallotti e Marco Mengoni e co-prodotta da Vanegas. Sul piano sonoro, il brano nasce dall’incontro di una dimensione acustica, costruita con strumenti suonati dal vivo, e una produzione che restituisce un suono contemporaneo. Una scelta che anticipa anche la direzione musicale delle 26 serate di Marco Mengoni Allo Sbagliato , dove l’artista porterà in scena uno show unico, che affonda le radici nel soul e nel blues, interamente suonato dal vivo, senza sequenze, click o altre componenti digitali. Spariscono anche gli in-ear, tutto per annullare qualsiasi barriera con il pubblico, posizionato attorno all'area di esibizione, senza palchi, transenne o altro a dividerlo da Mengoni e gli 11 elementi che lo accompagnano; senza una scaletta precisa, ma tanta improvvisazione e tanto “+vivere il momento, comunicando attraverso la musica stati d’animo e sensazioni nell’istante in cui vengono vissute.

GIORNATE PERSE, IL TESTO



Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno

E se mi mancherai, non è quello che voglio

Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi

Ora, Marco, non pensare e fai silenzio in questa stanza



Che non è niente, e non è niente

E non fate caso a quello che dico ultimamente

Sono cazzate, non perle

Sono giornate perse

A starmene in coda da solo, sempre

Facendo finta che non, che non sia successo niente



C'è ancora troppo vuoto intorno a me

L'avresti detto mai (Che)

Che ci vuole coraggio a non avere coraggio

E ammetterlo a se stessi

Ogni mattina, nello specchio in bagno, ti sento ancora

Non so nemmeno con chi sto parlando, per quel che vale

Non so più se ci siamo visti ieri, non ricordo

Forse è passato quasi più di un anno



Ora, Marco, non pensare e fai silenzio in questa stanza

Non esisti per nessuno

Urli, ma non è abbastanza



Che non è niente, non è niente

E non fate caso a quello che dico ultimamente

Sono cazzate, non perle

Sono giornate perse

A starmene in coda da solo, sempre

Facendo finta che non, che non sia successo niente

Non è successo niente



Che bello l'attimo in cui l'uragano smette

Da lontano sento solo i freni delle biciclette

Si calma il fiume di pensieri che fa debordare la volta celeste

I portaceneri di sigarette

Adesso fai un respiro e corri verso il mare

Copri la luna con la mente e fatti trasportare



Ora, Marco, non ti serve più il silenzio in quella stanza



Che non è niente, e non è niente

E non fate caso a quello che dico ultimamente

Sono cazzate, non perle

Sono giornate perse

A starmene in coda da solo, sempre

Facendo finta che non, che non sia successo niente