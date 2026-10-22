Per la prima volta nella storia del programma, la conduttrice e padrona di casa Giorgia ha potuto dare una seconda possibilità a due dei concorrenti eliminati nel corso delle Last Call di XF2026 ( RIVIVI QUI LA DIRETTA ). I talenti su cui ha puntato attraverso i suoi due Škoda X Pass, hanno dato il meglio di sé sul palco del primo Live Show di questa edizione. Matteo Marcus Bok, per tutti Teo, e Timothée Bonnardel sono rientrati in gara accolti dal calore del pubblico entusiasta di ritrovarli sul palco dell'X Factor Arena. Ad avere la meglio tra i due compagni di avventura è Teo. Il suo cavallo di battaglia Don't Stop Me Now dei Queen lo ha fatto volare. Insieme alla sua voce, alla presenza scenica e all'indiscutibile carisma.

Matteo Marcus Bok e Timothée Bonnardel si presentano insieme sul palco del primo Live Show di XF2026, si stringono le mani e si abbracciano prima di esibirsi davanti alla platea che li acclama entrambi. Hanno avuto una seconda chance grazie a Giorgia che ha creduto in loro fin dalle prime esibizioni alle selezioni. Emozionatissimi si sono giocati il tutto per tutto, con la determinazione e la grinta di chi ha il proprio sogno tra le mani e vuole vincere. La performance del concorrente francesce (Sitting 'On) The Back of the Bay di Otis Redding non ha però convinto.

chi è Teo

Matteo Marcus Bok, in arte Teo Bok, ha 23 anni. Nato in Italia da madre italiana e padre tedesco, è cresciuto tra lingue e culture diverse. La musica è sempre stata per lui il luogo in cui tutte le parti della sua identità riescono a convivere. È salito su un palco per la prima volta a nove anni e, da allora, la musica ha accompagnato ogni fase della sua crescita. A sedici anni si è trasferito a Miami per inseguire il suo sogno, un’esperienza che lo ha portato a riscoprire il legame con l’Italia, la sua lingua e le sue canzoni. Ama viaggiare, stare vicino al mare, andare in moto e praticare sport come surf, snowboard e skateboard. È curioso e appassionato di lingue, che considera uno strumento per entrare in contatto con gli altri. Quando canta si sente esposto, ma anche libero. Attraverso la musica vorrebbe dare alle persone qualcosa in cui riconoscersi e sentirsi meno sole. Il suo sogno è portare le proprie canzoni in giro per il mondo e costruire un rapporto con un pubblico che possa crescere insieme a lui. Arrivare a X Factor Italia significa per Teo tornare a casa con tutto ciò che ha vissuto lontano e raccontarsi, nella sua lingua, al pubblico italiano.