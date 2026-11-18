Marilyn Monroe in vetta, Bogart e Chaplin sul podio, Toshiro Mifune nella top ten, Henry Fonda a chiudere la fila. Nella classifica delle cento più grandi star di tutti i tempi stilata da Variety ci sono tre nati in Italia: Rodolfo Valentino, 39esimo, primo latin lover di Hollywood, poi Marcello Mastroianni, 49esimo, e Sophia Loren, 60esima. Da Peccato che sia una canaglia a Prêt-à-Porter, la loro complicità sullo schermo ha fatto sognare il mondo in italiano. Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Le classifiche, si sa, sono un gioco crudele e irresistibile. Servono a litigare al bar, a riempire le colonne dei giornali, a ricordarci che la memoria collettiva è un condominio dove qualcuno abita all'attico e qualcun altro in cantina. Eppure ogni tanto una lista dice qualcosa di vero. Come quella appena pubblicata da Variety, che ha messo in fila le cento più grandi star del cinema di tutti i tempi. Gli italiani di nascita sono tre. Il più alto in classifica è Rodolfo Valentino, al 39esimo posto, ma la sua è una storia tutta hollywoodiana, cominciata e finita in America. Poi vengono Marcello Mastroianni, al 49esimo, e Sophia Loren, al 60esimo: gli unici che il mondo abbia amato parlando la nostra lingua. Due, ma si potrebbe dire uno solo, perché il pubblico li ha sovente pronunciati insieme, come una formula magica, come Totò e Peppino, come il caffè e la sigaretta.

Il fulmine nella bottiglia La classifica porta la firma di più critici della rivista, da Owen Gleiberman a Guy Lodge. Misurare la grandezza di una star, ammettono, è come catturare un fulmine in una bottiglia. Non tutti i divi sono grandi attori, né tutti i grandi attori sono divi: quello che cercano è il punto in cui il talento incontra il posto che queste figure occupano nei nostri sogni. Che è poi il modo in cui si sceglie un amore, più che un attore.

Il podio: Marilyn, Bogart e Chaplin In testa c'è Marilyn Monroe, e non stupisce. Secondo Variety, qualche decennio fa la si poteva ancora considerare prigioniera degli anni Cinquanta, mentre oggi la sua mistica è cresciuta fino a farla sembrare in anticipo sul nostro tempo. Sicché la ragazza di A qualcuno piace caldo e Gli uomini preferiscono le bionde diventa la quintessenza stessa del divismo. Dietro di lei Humphrey Bogart e Charlie Chaplin, poi Jack Nicholson, Katharine Hepburn, Sidney Poitier, Marlon Brando, Tom Cruise, Toshiro Mifune e Barbra Streisand a chiudere la top ten. In fondo alla lista, al numero cento, c'è Henry Fonda, mentre sua figlia Jane si piazza al 40esimo posto, in una curiosa geometria familiare che vede la figlia superare il padre di sessanta posizioni. In mezzo scorre tutta la storia di Hollywood, vecchia e nuova, da John Wayne (19esimo) a Zendaya (98esima), fino a Robert Pattinson, 83esimo e prossimo James Bond.

Marcello, l'eleganza e la malinconia La scheda dedicata a Mastroianni, firmata da Guy Lodge, parte da un'immagine: il manifesto del Festival di Cannes 2014, con Marcello in 8½, la testa china, gli occhiali scuri spinti sul naso, lo sguardo che scivola sopra le lenti. Lodge confessa di averlo incorniciato, e scrive che quella foto racchiude tutto ciò che in Mastroianni era insieme disinvolto e insondabile. Il film da non perdere, per Variety, è La dolce vita, dove la spavalderia lucente del giornalista Marcello nasconde un desiderio inquieto e senza nome. Ma la rivista ricorda anche il cinismo comico di Divorzio all'italiana, che gli valse la prima delle tre candidature all'Oscar, e soprattutto Una giornata particolare, dove il suo fascino da gentiluomo si incrina nel ritratto di un uomo perseguitato dal fascismo perché omosessuale.

Sophia, la diva che Hollywood non seppe comprendere Per Sophia Loren il percorso, nota Variety, è stato rovesciato rispetto al solito. Di norma è la fama europea a spalancare le porte di Hollywood; lei invece passò dai primi film italiani ad alcune produzioni americane che puntavano tutto sulla sua bellezza, anche se con una di queste, Orchidea nera, conquistò la Coppa Volpi a Venezia. Si consacrò con La ciociara di Vittorio De Sica, il film consigliato dalla rivista: l'Oscar del 1962, il primo assegnato per un'interpretazione in una lingua diversa dall'inglese, la fece regina, anche se Hollywood, osserva Variety, non capì mai davvero come impiegarla. Fu il cinema italiano, con Ieri, oggi, domani, Matrimonio all'italiana, I girasoli e, nella forma più squisita, Una giornata particolare, a permetterle di essere terrena e quotidiana, contro ogni apparenza.

Sophia e Marcello: Quattordici volte insieme Le due schede, scritte separatamente, finiscono dunque nello stesso posto: quel palazzone romano svuotato il 6 maggio 1938 per la visita di Hitler, dove una casalinga e un annunciatore radiofonico licenziato si riconoscono per un giorno soltanto. Una giornata particolare di Ettore Scola (1977) valse a Mastroianni la sua seconda candidatura all'Oscar, nel 1978. I loro nomi compaiono insieme nei cast di 14 film, a partire da Cuori sul mare (1950), dove Sophia era ancora una comparsa. Ma la coppia vera nasce nel 1954 con Peccato che sia una canaglia di Alessandro Blasetti e si congeda nel 1994 con l'ultimo valzer di Prêt-à-Porter di Robert Altman, dove i due rifanno il verso allo spogliarello di Ieri, oggi, domani. Dante l'aveva scritto nel quinto canto dell'Inferno, "Amor, ch'a nullo amato amar perdona", ma loro hanno dimostrato che si può essere una coppia immortale anche senza esserlo mai stati nella vita. Quanto ai premi, la bilancia pende da una parte: Sophia ebbe anche l'Oscar alla carriera nel 1991, Marcello non vinse mai la statuetta, consolandosi, si fa per dire, con due premi per l'interpretazione a Cannes.

Valentino, l'italiano che inventò il latin lover E Valentino? Nato a Castellaneta, in Puglia, nel 1895, emigrato giovanissimo in America, diventò a Hollywood il grande seduttore del cinema muto. Variety ricorda come l'etichetta di latin lover dicesse molto dell'esotismo approssimativo con cui l'America lo guardava, ma anche di come la sua leggenda abbia creato un vocabolario del divismo ancora in uso. Con Lo sceicco, Sangue e arena e I quattro cavalieri dell'Apocalisse inventò una coreografia della seduzione. Morì a 31 anni, tra scene di isteria collettiva ai funerali, tant'è che la sua fine prematura, sottolinea la rivista, sigillò il mito.

Da Mifune a Shah Rukh Khan Non è soltanto Hollywood, del resto. Al nono posto, unico volto asiatico della top ten, c'è Toshiro Mifune, il samurai di Akira Kurosawa, con cui girò sedici film, da I sette samurai, il titolo consigliato, a Il trono di sangue e La sfida del samurai. Per Variety certi attori dominano una stanza, Mifune sembrava dominare un intero paesaggio. Più giù ci sono Bruce Lee, 53esimo, definito il Nureyev del combattimento, e la star di Bollywood Shah Rukh Khan, 92esimo. E l'Europa schiera Greta Garbo, Ingrid Bergman (musa e compagna di Roberto Rossellini), Marlene Dietrich, Catherine Deneuve, Liv Ullmann e Alain Delon. Parimenti, c'è perfino un piccolo omaggio all'Italia nascosto nella scheda di Barbara Stanwyck: i biglietti più ricercati dell'ultimo Cinema Ritrovato di Bologna erano proprio quelli della sua retrospettiva. La classifica resta un gioco, e ognuno avrà il suo nome da rimpiangere. Ma ricorda che il divismo è la capacità di farsi ricordare per sempre, anche da chi quei film non li ha mai visti.