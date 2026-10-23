X Factor 2026, record ascolti e voting per il primo Live Show

E' iniziato con risultati record sia come ascolti sia come numero di voti espressi nella serata, lo spettacolare viaggio dei Live Show di X Factor 2026 (RIVIVI QUI LA DIRETTA) un sorprendente opening - sul remix di “Berghain” di ROSALÍA, Björk & Yves Tumor - ha accolto sul palco i giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi e la conduttrice Giorgia. Super ospite sul palco dell’X Factor Arena Marco Mengoni, protagonista di due momenti: un medley a inizio serata e la presentazione del suo ultimo singolo “Giornate perse”. Al centro della serata, il primo capitolo della gara: i 12 concorrenti protagonisti divisi in due intensissime manche che a fine serata hanno portato all’eliminazione di Alice Fregoso, della squadra di Gabbani; ma la sua squadra torna con 3 componenti dopo aver riaccolto Teo Bok, vincitore del televoto flash tra i due Škoda X Pass di Giorgia contro il suo sfidante Timothée Bonnardel.