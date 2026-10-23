X Factor 2026, record ascolti e voting per il primo Live Show

Per il debutto dei Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle, ascolti da record col nuovo primato stagionale. Risultati clamorosi anche sul fronte dei voting: nel complesso la serata ha totalizzato quasi 4,7 milioni di voti, +109% rispetto all’esordio del 2025 nonché “debutto più votato” delle ultime sette edizioni
E' iniziato con risultati record sia come ascolti sia come numero di voti espressi nella serata, lo spettacolare viaggio dei Live Show di X Factor 2026 (RIVIVI QUI LA DIRETTA) un sorprendente opening - sul remix di “Berghain” di ROSALÍA, Björk & Yves Tumor - ha accolto sul palco i giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi e la conduttrice Giorgia. Super ospite sul palco dell’X Factor Arena Marco Mengoni, protagonista di due momenti: un medley a inizio serata e la presentazione del suo ultimo singolo “Giornate perse”. Al centro della serata, il primo capitolo della gara: i 12 concorrenti protagonisti divisi in due intensissime manche che a fine serata hanno portato all’eliminazione di Alice Fregoso, della squadra di Gabbani; ma la sua squadra torna con 3 componenti dopo aver riaccolto Teo Bok, vincitore del televoto flash tra i due Škoda X Pass di Giorgia contro il suo sfidante Timothée Bonnardel.
Record negli ascolti
Per il debutto dei Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle, come detto, ascolti da record col nuovo primato stagionale anche considerando gli episodi delle selezioni: Total Audience complessiva di 918mila spettatori, con il 4,4% di share per il primo passaggio su Sky Uno, che corrisponde a un aumento del +11% nel confronto con il kick off di un anno fa.
Record anche per l’ultima puntata delle selezioni nei sette giorni (nel complesso tra free e pay): Total Audience complessiva di 3.040.000 spettatori, in crescita del +4% rispetto all’episodio precedente e del +16% rispetto allo stesso episodio della scorsa stagione, numeri che sono i più alti della stagione.
Con questo risultato, le selezioni si chiudono con una media nei sette giorni, tra pay e free, di 2.932.000 spettatori come Total Audience complessiva, +14% rispetto all’anno scorso.
Risultati clamorosi anche sul fronte dei voting: nel complesso la serata ha totalizzato quasi 4,7 milioni di voti, +109% rispetto all’esordio del 2025 nonché “debutto più votato” delle ultime sette edizioni; il ballottaggio iniziale tra i due Škoda X Pass di Giorgia ha totalizzato oltre 1,5 milioni di voti, un dato superiore a quello di qualsiasi manche delle prime puntate negli ultimi anni.
Approfondimento
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Alle Last Call, i giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Irama hanno scelto tramite il meccanismo delle sedie e degli switch tre talenti per ciascuna squadra da portare ai Live. Inoltre, ai Live Show lo Škoda X Pass di Giorgia ha consentito il ripescaggio di un concorrente, che ha fatto il suo ingresso nella squadra del giudice rimasta senza un artista dopo la prima eliminazione. Ecco tutti gli artisti in gara. XF2026 ti aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW