X Factor 2026, chi è Meek ospite del secondo Live Show

L’artista, all’anagrafe Georgia Meek, è tra i nomi in maggior ascesa della scena musicale internazionale. Nel 2026 la cantante ha conquistato le classifiche con il singolo Faboulous. Ricordiamo anche le collaborazioni Dancing in Love con Alan Walker e Test My Luck con Purple Disco Machine

Dopo le grandi emozioni del debutto, giovedì 29 ottobre, alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW , sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (e come sempre anche in chiaro tutti i martedì su TV8 e tutti i mercoledì su Cielo), Giorgia sarà alla guida del secondo Live Show di X Factor 2026. Ospite sul palco l’artista britannica Meek .

meek, la carriera della cantante

Giovedì 29 ottobre l’X Factor Arena ospiterà il secondo Live Show di X Factor 2026. Alla conduzione Giorgia. Giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. L’appuntamento potrà contare anche sulla presenza di Meek, la cantautrice britannica che ha conquistato le classifiche a livello internazionale.

L’artista, all’anagrafe Georgia Meek, è tra i nomi in maggior ascesa della scena musicale mondiale. Dopo un primo periodo di attività, nel 2026 l’artista ha dato il via a un nuovo capitolo artistico con Faboulous, entrato nella Top 40 della classifica dei singoli più venduti del Regno Unito e arrivato a oltre quindici milioni di riproduzioni su Spotify. Il videoclip della canzone ha superato due milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube. In breve tempo Meek ha conquistato pubblico e critica con il suo mix di talento e carisma. L’artista ha all’attivo numerose collaborazioni: da Dancing in Love con Alan Walker a Test My Luck con Purple Disco Machine.