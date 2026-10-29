X Factor 2026, chi è Meek ospite del secondo Live Show

L’artista, all’anagrafe Georgia Meek, è tra i nomi in maggior ascesa della scena musicale internazionale. Nel 2026 la cantante ha conquistato le classifiche con il singolo Faboulous. Ricordiamo anche le collaborazioni Dancing in Love con Alan Walker e Test My Luck con Purple Disco Machine
Dopo le grandi emozioni del debutto, giovedì 29 ottobre, alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (e come sempre anche in chiaro tutti i martedì su TV8 e tutti i mercoledì su Cielo), Giorgia sarà alla guida del secondo Live Show di X Factor 2026. Ospite sul palco l’artista britannica Meek.
meek, la carriera della cantante
Giovedì 29 ottobre l’X Factor Arena ospiterà il secondo Live Show di X Factor 2026. Alla conduzione Giorgia. Giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. L’appuntamento potrà contare anche sulla presenza di Meek, la cantautrice britannica che ha conquistato le classifiche a livello internazionale.
L’artista, all’anagrafe Georgia Meek, è tra i nomi in maggior ascesa della scena musicale mondiale. Dopo un primo periodo di attività, nel 2026 l’artista ha dato il via a un nuovo capitolo artistico con Faboulous, entrato nella Top 40 della classifica dei singoli più venduti del Regno Unito e arrivato a oltre quindici milioni di riproduzioni su Spotify. Il videoclip della canzone ha superato due milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube. In breve tempo Meek ha conquistato pubblico e critica con il suo mix di talento e carisma. L’artista ha all’attivo numerose collaborazioni: da Dancing in Love con Alan Walker a Test My Luck con Purple Disco Machine.
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Mercoledì 11 novembre Meek alzerà ufficialmente il sipario sul Worldful of Weirdos Tour con il concerto in programma a Glasgow. Successivamente, la cantante porterà la sua musica in numerose altre città: da Manchester a New York passando per Leeds, Birmingham, Dublino, Londra, San Francisco e Los Angeles.
Attualmente la cantautrice vanta oltre un milione di ascoltatori mensili su Spotify e più di 130.000 follower su Instagram.
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Alle Last Call, i giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Irama hanno scelto tramite il meccanismo delle sedie e degli switch tre talenti per ciascuna squadra da portare ai Live. Inoltre, ai Live Show lo Škoda X Pass di Giorgia ha consentito il ripescaggio di un concorrente, che ha fatto il suo ingresso nella squadra del giudice rimasta senza un artista dopo la prima eliminazione. Ecco tutti gli artisti in gara. XF2026 ti aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW