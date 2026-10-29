X Factor 2026, stasera il secondo Live Show. Ospite Meek

A guidare i tempi della serata, sul palco dell’X Factor Arena, la conduttrice dello show Sky Original prodotto da Fremantle, Giorgia. Meccanismo classico per questa seconda serata: i 12 concorrenti verranno divisi in due manche al termine delle quali i meno votati si affronteranno nel consueto scontro finale, il cui esito sarà deciso dai giudici al tavolo. Se riusciranno a raggiungere una maggioranza, il concorrente con almeno tre voti sarà eliminato; in caso di spaccatura a metà, la sorte dei due artisti al ballottaggio sarà decisa dai 200 secondi di televoto del Tilt.

La gara di X Factor 2026 “riparte da zero”: dopo i tanti colpi di scena del debutto - tra l’eliminazione della concorrente Alice Fregoso e il ballottaggio tra i due Škoda X Pass di Giorgia che ha riportato in gara Teo Bok – giovedì 29 ottobre su Sky e in streaming su NOW il secondo Live Show vede nuovamente tutti e quattro i giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi con tre artisti regolarmente in gara.

i giudici e le assegnazioni

Eterogenee e variegate le assegnazioni dei giudici per i rispettivi artisti:

• Francesco Gabbani ha consegnato alla voce di Giacomo Calò un mashup di due dei brani più conosciuti di Zucchero, “Diavolo In Me” e “X colpa di chi?”; agli Scraffs l’inno di ribellione del 2008 dei Baustelle “Charlie fa surf”; a Teo Bok, nuovo “acquisto” in squadra in quanto vincitore del ballottaggio tra i due Škoda X Pass di Giorgia, il funk e l’R&B di Stevie Wonder con la sua “I Wish”;

• Irama ha affidato alla sua band Le Distanze la leggendaria “New York, New York”, il brano di Liza Minnelli del 1977 scritto per l’omonimo film di Martin Scorsese; per Lenanie continua il viaggio nel grande cantautorato italiano con “C’è tempo” di Ivano Fossati; Patrizia invece metterà la sua voce al servizio di “UNETHICAL”, brano del 2025 della giovane cantautrice canadese-marocchina Faouzia;

• Jake La Furia ha scelto per Alex Fontana “Street Spirit (Fade Out)” dei Radiohead, proseguendo il suo viaggio all’interno dei “pezzoni” del brit pop; per ALÌA il difficile brano di Marco Mengoni feat. Tom Walker “Hola (I Say)”; per Veronica la super hit planetaria “Total Eclipse of the Heart” di Bonnie Tyler;

• infine, Paola Iezzi ha optato per camilla per “As the World Caves In” del cantautore e produttore discografico britannico-canadese Matt Maltese; per la sua band di giovanissimi Mad-Dog il brano epocale “Mrs. Robinson” di Simon & Garfunkel nella versione della band alternative statunitense The Lemonheads; infine, per Manu il recentissimo successo di Tommaso Paradiso “I romantici”.

all'x factor arena ci sarà meek

In più, nel Live Show di giovedì 29 ottobre – alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (e come sempre anche in chiaro tutti i martedì su TV8 e tutti i mercoledì su Cielo) – sul palco dell’X Factor Arena arriverà MEEK, il progetto pop della cantante, songwriter e producer inglese Georgia Meek: vamp pop sfacciato, glam-trash dichiarato, inni per outsider che non chiedono permesso, creati da un’artista dalla scrittura diretta, ironica, tagliente che ha fin qui collezionato 70 milioni di streams, centinaia di migliaia di fan sui social e 4 milioni di views su YouTube. Da mesi sta facendo ballare tutti con Fabulous, brano pop punk immediato e propulsivo, di quelli che si incastrano nel cervello già nelle prime battute, che ha raccolto ad oggi 16 milioni di streams ed è arrivato, in Italia, al #1 della Airplay Chart Internazionale per sei settimane consecutive e alla #2 della Spotify Viral Chart.

Come sempre, la puntata sarà preceduta dall’Ante Factor, condotto dal backstage da Mariasole Pollio: a pochi minuti dalla partenza dello show, in diretta da una postazione a ridosso del grande palco del teatro, Mariasole racconterà le emozioni della vigilia attraverso le voci dei concorrenti, dei giudici e degli ospiti.

tutti gli appuntamenti

Proseguono anche i due appuntamenti – sempre su Sky e NOW – che accompagnano il percorso degli artisti in gara:

• per seguire giorno dopo giorno il lavoro dei giudici e dei ragazzi, scoprire le assegnazioni e vivere da vicino la preparazione ai Live, dal lunedì al venerdì alle 20:30 c’è il Daily di X Factor 2026;

• tutti i mercoledì alle 21:15 c’è il Road To X Factor 2026, il recap del percorso dei concorrenti con il rewatch delle esibizioni, l’assegnazione dei nuovi brani, le prove in sala, fino all’accensione del palco per le prove in studio.