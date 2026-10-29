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X Factor 2026, chi è stato eliminato al secondo Live Show

TV Show sky uno
Ph Virginia Bettoja

L'avvincente sfida del secondo Live Show di XF2026 si chiude con l'ultimo scontro al ballottaggio tra Lenanie della squadra di Irama e Veronica in squadra con Jake La Furia. Ad avere la meglio è il giovane talento cresciuto a Prato

 

 

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La sfida del secondo Live Show (RIVIVI QUI LA DIRETTA) si conclude con il duello all'ultimo scontro tra i meno votati Lenanie e Veronica. A dover abbandonare la gara, è la giovane concorrente di Fano, che suo malgrado dice addio al sogno di arrivare in finale.

Il ballottaggio tra Lenanie e Veronica

Lenanie è il primo concorrente a prepararsi dopo la prima manche che lo ha visto tra i meno votati, Veronica lo segue: al termine della seconda manche è lei la meno votata. La giovane cantante del team La Furia ha cantato il suo cavallo di battaglia, You Stole the Show di Sienna Spiro, ma non è riuscita a convincere la giuria che ha preferito far passare il turno a Lenanie che si è esibito sulle note del brano Cambia un uomo di Marco Mengoni.

 

Il verdetto della giuria

Irama elimina Veronica e protegge Lenonie.
Jake La Furia al contrario elimina Lenonie e salva Veronica.
Francesco Gabbani elimina Veronica.
Paola si complimenta con entrambi i talenti ma decide di mandare avanti Lenonie, anche se ritiene abbia fatto un passo oltre alla gamba: "una quota cantautorale merita di esistere all'interno dello show. Veronica è già andata al ballottaggio e mi allineo all'opinione del pubblico", ha sottolineato.
 

Il saluto finale: "Grata dell'esperienza fatta finora"

Prima di congedersi definitivamente dal palco di XF, Veronica ringrazia: "Sono iper mega grata dell'esperienza che ho fatto finora, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questi Live. Il lavoro che c'è dietro le quinte e che non si vede è enorme. Poi volevo ringraziare Jake. Lenonie se lo merita. Ciao a tutti".

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Chi è Veronica

Veronica ha 20 anni ed è di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Nella vita si divide tra Urbino, dove studia Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi Carlo Bo, e Roma, dove ogni lunedì frequenta un percorso musicale in una accademia. Canta praticamente da sempre e ha un forte legame, sin da bambina, con la musica: quando aveva solo 7/8 anni circa ha iniziato a prendere lezioni di canto «affinché potessi migliorare e concretizzare ciò che ero solita fare da sola in casa, per conto mio». Tra le altre sue passioni c’è la pittura: «Dipingo principalmente quadri astratti mettendo su tela qualsiasi tipo di emozione o sensazione», racconta. Di fatto, la musica e l’arte sono da sempre il suo modo più naturale di esprimersi e di dare forma a ciò che sente, e fare musica significa soprattutto trovare uno spazio in cui poter essere se stessa e raccontare quello che vive.

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