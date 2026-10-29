X Factor 2026, chi è stato eliminato al secondo Live Show

L'avvincente sfida del secondo Live Show di XF2026 si chiude con l'ultimo scontro al ballottaggio tra Lenanie della squadra di Irama e Veronica in squadra con Jake La Furia. Ad avere la meglio è il giovane talento cresciuto a Prato

La sfida del secondo Live Show ( RIVIVI QUI LA DIRETTA ) si conclude con il duello all'ultimo scontro tra i meno votati Lenanie e Veronica. A dover abbandonare la gara, è la giovane concorrente di Fano, che suo malgrado dice addio al sogno di arrivare in finale.

Il ballottaggio tra Lenanie e Veronica

Lenanie è il primo concorrente a prepararsi dopo la prima manche che lo ha visto tra i meno votati, Veronica lo segue: al termine della seconda manche è lei la meno votata. La giovane cantante del team La Furia ha cantato il suo cavallo di battaglia, You Stole the Show di Sienna Spiro, ma non è riuscita a convincere la giuria che ha preferito far passare il turno a Lenanie che si è esibito sulle note del brano Cambia un uomo di Marco Mengoni.

Il verdetto della giuria

Irama elimina Veronica e protegge Lenonie.

Jake La Furia al contrario elimina Lenonie e salva Veronica.

Francesco Gabbani elimina Veronica.

Paola si complimenta con entrambi i talenti ma decide di mandare avanti Lenonie, anche se ritiene abbia fatto un passo oltre alla gamba: "una quota cantautorale merita di esistere all'interno dello show. Veronica è già andata al ballottaggio e mi allineo all'opinione del pubblico", ha sottolineato.



Il saluto finale: "Grata dell'esperienza fatta finora"

Prima di congedersi definitivamente dal palco di XF, Veronica ringrazia: "Sono iper mega grata dell'esperienza che ho fatto finora, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questi Live. Il lavoro che c'è dietro le quinte e che non si vede è enorme. Poi volevo ringraziare Jake. Lenonie se lo merita. Ciao a tutti".