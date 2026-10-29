X Factor 2026, chi è stato eliminato al secondo Live Show

L'avvincente sfida del secondo Live Show di XF2026 si chiude con l'ultimo scontro al ballottaggio tra Lenanie della squadra di Irama e Veronica in squadra con Jake La Furia. Ad avere la meglio è il giovane talento cresciuto a Prato
La sfida del secondo Live Show (RIVIVI QUI LA DIRETTA) si conclude con il duello all'ultimo scontro tra i meno votati Lenanie e Veronica. A dover abbandonare la gara, è la giovane concorrente di Fano, che suo malgrado dice addio al sogno di arrivare in finale.
Il ballottaggio tra Lenanie e Veronica
Lenanie è il primo concorrente a prepararsi dopo la prima manche che lo ha visto tra i meno votati, Veronica lo segue: al termine della seconda manche è lei la meno votata. La giovane cantante del team La Furia ha cantato il suo cavallo di battaglia, You Stole the Show di Sienna Spiro, ma non è riuscita a convincere la giuria che ha preferito far passare il turno a Lenanie che si è esibito sulle note del brano Cambia un uomo di Marco Mengoni.
Il verdetto della giuria
Irama elimina Veronica e protegge Lenonie.
Jake La Furia al contrario elimina Lenonie e salva Veronica.
Francesco Gabbani elimina Veronica.
Paola si complimenta con entrambi i talenti ma decide di mandare avanti Lenonie, anche se ritiene abbia fatto un passo oltre alla gamba: "una quota cantautorale merita di esistere all'interno dello show. Veronica è già andata al ballottaggio e mi allineo all'opinione del pubblico", ha sottolineato.
Il saluto finale: "Grata dell'esperienza fatta finora"
Prima di congedersi definitivamente dal palco di XF, Veronica ringrazia: "Sono iper mega grata dell'esperienza che ho fatto finora, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questi Live. Il lavoro che c'è dietro le quinte e che non si vede è enorme. Poi volevo ringraziare Jake. Lenonie se lo merita. Ciao a tutti".
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Chi è Veronica
Veronica ha 20 anni ed è di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Nella vita si divide tra Urbino, dove studia Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi Carlo Bo, e Roma, dove ogni lunedì frequenta un percorso musicale in una accademia. Canta praticamente da sempre e ha un forte legame, sin da bambina, con la musica: quando aveva solo 7/8 anni circa ha iniziato a prendere lezioni di canto «affinché potessi migliorare e concretizzare ciò che ero solita fare da sola in casa, per conto mio». Tra le altre sue passioni c’è la pittura: «Dipingo principalmente quadri astratti mettendo su tela qualsiasi tipo di emozione o sensazione», racconta. Di fatto, la musica e l’arte sono da sempre il suo modo più naturale di esprimersi e di dare forma a ciò che sente, e fare musica significa soprattutto trovare uno spazio in cui poter essere se stessa e raccontare quello che vive.