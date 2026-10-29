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X Factor 2026, Meek canta Fabulous al secondo Live Show

TV Show sky uno
foto tratta dal profilo ufficiale di xfactoritalia

La cantante, songwriter e producer inglese che ha fatto della libertà di espressione la propria cifra distintiva, conquista il palco del secondo Live Show di XF2026, sulle note della sua travolgente musica

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Il secondo Live Show di giovedì 29 ottobre (SEGUI QUI LA DIRETTA) vede la partecipazione di Meek, ospite attesissima sul palco dell’X Factor Arena. La popstar britannica ha portato tutta la sua energia esplosiva e il suo universo senza regole. Dopo la prima manche della serata, tra hit travolgenti e inni dedicati a chi non ha paura di essere sé stesso, ha conquistato il popolo di XF2026.

 

Alla domanda di Giorgia che le ha chiesto se fosse pronta per questo suo strepitoso successo, la popstar ha risposto con un grande sì: "Dopo tanti anni di lavoro, oggi sono decisamente pronta". Mercoledì 11 novembre Meek alzerà ufficialmente il sipario sul Worldful of Weirdos Tour, e nel 2027 uscirà il suo nuovo album.

Il successo strepitoso di Meek

Il progetto pop della cantante, songwriter e producer inglese Georgia Meek: vamp pop sfacciato, glam-trash dichiarato, inni per outsider che non chiedono permesso, creati da un’artista dalla scrittura diretta, ironica, tagliente che ha fin qui collezionato 70 milioni di streams, centinaia di migliaia di fan sui social e 4 milioni di views su YouTube. Da mesi sta facendo ballare tutti con Fabulous, brano pop punk immediato e propulsivo, di quelli che si incastrano nel cervello già nelle prime battute, che ha raccolto ad oggi 16 milioni di streams ed è arrivato, in Italia, al #1 della Airplay Chart Internazionale per sei settimane consecutive e alla #2 della Spotify Viral Chart.

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