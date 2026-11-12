X Factor 2026, tripla eliminazione e Charlotte Cardin ospite al quarto Live Show. DIRETTA
Nello show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, le 4 squadre con 10 artisti in gara affronteranno la manche della Giostra e una manche di cover. I due meno votati dovranno abbandonare subito il palco, mentre gli artisti giunti al terzultimo e al quartultimo posto andranno al ballottaggio presso i giudici. Super ospite sarà Charlotte Cardin
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In diretta dall’X Factor Arena sta per iniziare il quarto Live Show di X Factor 2026, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand e su Sky Go; anche in chiaro il martedì successivo su TV8 e il mercoledì successivo su Cielo), con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani.
Nella notte che cambierà tutto, le 4 squadre con 10 artisti in gara (LE SQUADRE) affronteranno la manche della Giostra: uno dopo l’altro, per circa un minuto a testa, riproporranno uno dei brani eseguiti nel loro percorso. Seguirà una manche di cover. Alla fine della serata, tutti i voti porteranno a una classifica unica, nella quale i due meno votati dovranno abbandonare subito il palco, mentre gli artisti giunti al terzultimo e al quartultimo posto andranno al ballottaggiopresso i giudici. Se raggiungeranno una maggioranza, il concorrente con almeno tre voti sarà eliminato. Se si divideranno a metà, la sorte dei due artisti al ballottaggio sarà decisa dai 200 secondi di televoto del Tilt.
Ecco i brani della manche di cover:
· Squadra Paola Iezzi:
- camilla: Io che non vivo (senza te) di Pino Donaggio
- Mad-Dog: mash-up tra Elenore di The Turtles e Scende la pioggia di Gianni Morandi
- Manu: Va bene, va bene così di Vasco Rossi
· Squadra Jake La Furia:
- Alex Fontana: Maggie M’Gill di The Doors
- ALÌA: La rondine di Mango nella versione di Angelina Mango
· Squadra Irama:
- Le Distanze: Welcome to the Black Parade dei My Chemical Romance
- Patrizia: And I Am Telling You I’m Not Goingnella versione di Jennifer Hudson
· Squadra Francesco Gabbani:
- Teo Bok: Can’t Stop the Feeling! di Justin Timberlake
- Giacomo Calò: All of Medi John Legend
- Scraffs: American Idiot dei Green Day
Super ospite sarà Charlotte Cardin, la nuova star mondiale del pop che, dopo aver vinto il premio come Artista femminile dell’anno alle Victoires de la Musique ed essere stata nominata Global Woman of the Year da Billboard, è ora alla vigilia di un attesissimo tour mondiale nel 2027 (che il 20 maggio toccherà anche l’Italia al Fabrique di Milano).
Prima di tutti i Live Show alle ore 21:00 andrà in onda in diretta dal backstage Ante Factor con Mariasole Pollio, dal lunedì al venerdì alle ore 20:30 andrà in onda X Factor Dailye tutti i mercoledì alle ore 21:15 andrà in onda Road to X Factor.
La tripla eliminazione
Alla fine della serata, tutti i voti porteranno a una classifica unica, nella quale i due meno votati dovranno abbandonare subito il palco, mentre gli artisti giunti al terzultimo e al quartultimo posto andranno al ballottaggiopresso i giudici. Se raggiungeranno una maggioranza, il concorrente con almeno tre voti sarà eliminato. Se si divideranno a metà, la sorte dei due artisti al ballottaggio sarà decisa dai 200 secondi di televoto del Tilt.
La manche di cover
Seguirà una manche di cover. Ecco i brani:
· Squadra Paola Iezzi:
- camilla: Io che non vivo (senza te) di Pino Donaggio
- Mad-Dog: mash-up tra Elenore di The Turtles e Scende la pioggia di Gianni Morandi
- Manu: Va bene, va bene così di Vasco Rossi
· Squadra Jake La Furia:
- Alex Fontana: Maggie M’Gill di The Doors
- ALÌA: La rondine di Mango nella versione di Angelina Mango
· Squadra Irama:
- Le Distanze: Welcome to the Black Parade dei My Chemical Romance
- Patrizia: And I Am Telling You I’m Not Goingnella versione di Jennifer Hudson
· Squadra Francesco Gabbani:
- Teo Bok: Can’t Stop the Feeling! di Justin Timberlake
- Giacomo Calò: All of Medi John Legend
- Scraffs: American Idiot dei Green Day
La manche della Giostra
Nella notte che cambierà tutto, le 4 squadre con 10 artisti in gara affronteranno la manche della Giostra: uno dopo l’altro, per circa un minuto a testa, riproporranno uno dei brani eseguiti nel loro percorso.
Squadre X Factor 2026, chi sono i concorrenti che si sfidano ai LiveVai al contenuto
Il quarto Live Show
In diretta dall’X Factor Arena sta per iniziare il quarto Live Show di X Factor 2026, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand e su Sky Go; anche in chiaro il martedì successivo su TV8 e il mercoledì successivo su Cielo), con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani.
Foto di Virginia Bettoja
X Factor 2026, eliminato Lenanie e Fulminacci ospite. FOTO
Nello show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, condotto da Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, la Jukebox Night ha trasformato il palco in un locale dalle vibes anni Sessanta e Settanta. Le 4 squadre con i restanti 11 concorrenti ufficiali hanno affrontato 2 manche. Dopo il ballottaggio contro Manu, Lenanie è stato eliminato. Ospite Fulminacci