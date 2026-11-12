X Factor 2026, chi è stato eliminato al quarto Live Show

La gara del quarto Live Show, partita con l'elettrizzante Giostra, vede uscire dalla competizione tre talenti. Gli Scraffs, Manu e ALÌA devono abbandonare il sogno di arrivare in finale. La sfida continua, giovedì prossimo su Sky Uno e in streaming su NOW
La sfida del quarto Live Show (RIVIVI QUI LA DIRETTA), iniziata con la manche più spettacolare dell’anno, la “Giostra” a tema X Boat, e proseguita con una seconda libera, si conclude con una durissima tripla eliminazione, difficile da accettare. Stasera, a uscire di scena ad un passo dagli inediti, sono gli Scraffs (i primi a congedarsi), seguiti da Manu. Entrambi sono risultati i meno votati della puntata ed escono senza passare per il ballottaggio che invece è toccato al gruppo de Le Distanze e ad ALÌA. I primi hanno cantato il cavallo di battaglia Ritornerai di Bruno Lauzi mentre la giovane diciannovenne si è esibita sulle note di That's So True di Gracie Abrams.
Il giudizio della giuria
Francesco: "Per il mio modo di vedere e intendere le band, a malincuore, elimino Le Distanze".
Jake: "Elimino Le Distanze, vada come vada, ALÌA non mi hai deluso e spero tu vada avanti per sempre, sei bravissima".
Irama: "A malincuore elimino ALÌA, faccio i complimenti a entrambi, per i giudici è dura in questo momento. Mi rivolgo a Le Distanze e dico che sono felice del loro percorso, siete cresciuti e sono orgoglioso di voi. La vostra identità è fortissima".
Paola: "Ci ho pensato tanto, siamo a un punto della gara importante, siete vicini, vi separano pochi punti, e io preferirei far scegliere il pubblico".
Il tilt e la scelta del pubblico
Il verdetto del pubblico è insindacabile, da casa il voto è andato a favore del gruppo di Irama. E la terza eliminata del quarto Live è ALÌA: "Sono grata per tutto. Ho imparato cosa non è un limite, qui a X Factor ti viene una forza incredibile. Ringrazio tutti coloro che lavorano qui".
Chi sono Gli Scraffs
Si definiscono «quattro scarti di provincia che insieme, hanno trovato senso in un collage». Dario, 20 anni, suona la chitarra da quando ne aveva 16 e ha una passione «decisamente poco tranquilla per i gatti»; Leonardo aka “Randal The Vandal” si descrive come «perennemente a un passo dal caos: parlo tanto, rido tanto e i filtri li ho lasciati da qualche parte»; Daniel, voce e basso degli Scraffs, dice che sul palco «posso essere tutto quello che sono: rabbia, energia, paura, amore»; Cristian, il batterista, studia percussioni classiche al Conservatorio «ma appena mi siedo dietro una batteria mi piace perdere il controllo». Sono quattro ragazzi che hanno trasformato la loro amicizia e la passione per la musica in una band nata quasi per caso, dalla voglia di uscire dalla noia della provincia e costruire qualcosa di proprio. Il gruppo è nato da Daniel e Leo: si sono conosciuti perché il primo voleva far colpo su una ragazza che ignorava fosse la fidanzata del secondo; compreso l’errore, iniziano a parlare di musica: Leo suona già con Dario e Cristian ma alla band mancava un basso, e lo trovano proprio con Daniel. Insieme formano un incastro da cui nasce un suono fatto di sporco, detriti, industria, rabbia, ma anche di amore, energia e voglia di vivere. La loro identità si costruisce sul palco, partendo dai primi live nei circoli di provincia e arrivando ai club di città come Roma, Milano e Firenze. Sul palco non hanno nessun copione: smettono di sentirsi “fuori posto”, perdono il controllo e si sentono tutti “a casa”.
Chi è Manu
Ha 20 anni ed è di Trabia, piccolo paese in provincia di Palermo. La musica è sempre stata nella sua vita: «Mi piace viverla ogni giorno e mi piace rivedermi nelle canzoni che ascolto, associando alle loro parole dei periodi, momenti o anche solo dei piccoli attimi». Dice di essersi avvicinato alla musica grazie al padre che ha sempre amato cantare, «e il suo amore per questa forma d’arte mi ha fatto scoprire cosa fosse anche per me già da bambino». Attraverso la musica ha imparato che le emozioni non sono mai semplicemente felici o tristi, ma sono fatte di sfumature, contraddizioni e momenti diversi: alcune si fanno sentire, altre rimangono in silenzio, ma continuano a crescere dentro. La scrittura è arrivata come un passo naturale: mettere nero su bianco quello che prova lo porta a confrontarsi con le proprie esperienze, le fragilità e anche con quegli aspetti di sé che non è sempre facile guardare, e oggi le sue canzoni nascono dalla voglia di raccontare quello che vive e di creare qualcosa in cui anche chi ascolta possa riconoscersi. Suona pianoforte e chitarra, che considera quasi due «amici che mi capiscono: mi hanno visto ridere, piangere, arrabbiarmi e questa cosa mi fa capire che tanta gente magari ci vedrà solo un pezzo di legno con dei tasti bianchi e neri, o un pezzo di legno con delle corde, ma io invece no: io ci vedo tutta la mia vita».
Chi è ALÌA
Ha 19 anni e vive a Desenzano del Garda (Brescia). Dopo aver frequentato il primo anno di liceo musicale, ha scelto di intraprendere un percorso nel mondo dell’estetica, «la mia seconda grande passione: questa scelta – spiega – è nata anche dal desiderio di ritrovare e valorizzare quella parte creativa e artistica che ho sempre sentito, in qualche modo, soffocata da un ambiente troppo legato al classico e al tradizionale». Si considera una persona «ironica e vivace ma allo stesso tempo profondamente introspettiva, con un mondo interiore che tendo a custodire e a mostrare solo raramente». In realtà ha diverse passioni: tra le altre, oltre alla musica, la lettura di romanzi e i viaggi, in più «amo assistere agli spettacoli e immaginarmi al loro interno, lasciandomi affascinare dalla scenografia, dalla fotografia e da tutto ciò che contribuisce a creare un’atmosfera». Per lei la musica rappresenta soprattutto «un senso di appartenenza, uno spazio in cui non mi sento mai sola. Una porta universale attraverso cui rifugiarsi, divertirsi ed esprimersi. È una presenza che so di poter trovare sempre, un luogo in cui tornare ogni volta che ne sento il bisogno. Un po’ come casa».
Foto di Virginia Bettoja
X Factor 2026, tripla eliminazione e ospite Charlotte Cardin. FOTO
Nello show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, le 4 squadre con 10 artisti in gara hanno affrontato la Giostra e la manche di cover. I due meno votati, gli Scraffs e Manu, hanno abbandonato subito il palco, mentre Le Distanze e ALÌA sono andati al ballottaggio. Il Tilt ha infine eliminato ALÌA. Super ospite Charlotte Cardin