X Factor 2026, chi è stato eliminato al quarto Live Show

La sfida del quarto Live Show (RIVIVI QUI LA DIRETTA), iniziata con la manche più spettacolare dell’anno, la “Giostra” a tema X Boat, e proseguita con una seconda libera, si conclude con una durissima tripla eliminazione, difficile da accettare. Stasera, a uscire di scena ad un passo dagli inediti, sono gli Scraffs (i primi a congedarsi), seguiti da Manu. Entrambi sono risultati i meno votati della puntata ed escono senza passare per il ballottaggio che invece è toccato al gruppo de Le Distanze e ad ALÌA. I primi hanno cantato il cavallo di battaglia Ritornerai di Bruno Lauzi mentre la giovane diciannovenne si è esibita sulle note di That's So True di Gracie Abrams.

Il giudizio della giuria

Francesco: "Per il mio modo di vedere e intendere le band, a malincuore, elimino Le Distanze".

Jake: "Elimino Le Distanze, vada come vada, ALÌA non mi hai deluso e spero tu vada avanti per sempre, sei bravissima".

Irama: "A malincuore elimino ALÌA, faccio i complimenti a entrambi, per i giudici è dura in questo momento. Mi rivolgo a Le Distanze e dico che sono felice del loro percorso, siete cresciuti e sono orgoglioso di voi. La vostra identità è fortissima".

Paola: "Ci ho pensato tanto, siamo a un punto della gara importante, siete vicini, vi separano pochi punti, e io preferirei far scegliere il pubblico".

Il tilt e la scelta del pubblico

Il verdetto del pubblico è insindacabile, da casa il voto è andato a favore del gruppo di Irama. E la terza eliminata del quarto Live è ALÌA: "Sono grata per tutto. Ho imparato cosa non è un limite, qui a X Factor ti viene una forza incredibile. Ringrazio tutti coloro che lavorano qui".