Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
X Factor
X Factor, lo speciale di Sky TG24
Arrow-link
Arrow-link

X Factor, Patrizia emoziona sulle note di Tu si' 'na cosa grande di Modugno

TV Show sky uno
Ph Virginia Bettoja

L’artista della squadra di Irama ha usato la sua voce imponente e le sue origini napoletane per una esibizione incredibile sulle note del brano di Domenico Modugno “Tu si' 'na cosa grande”. Per lei, ancora una ovazione

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Archiviato anche il terzo Live Show (sempre disponibile on demand), X Factor 2026 si prepara al giro di boa che avverrà in una serata che cambierà radicalmente gli equilibri della gara. L'appuntamento, infatti, è per giovedì 12 novembre Sky e in streaming su NOW, con una sfida serratissima che porterà a ben 3 eliminazioni e metterà artisti e giudici sotto pressione: chi riuscirà a superare indenne questo passaggio decisivo e a continuare la propria corsa nello show?

Patrizia continua a volare: con “Tu si’ ‘na cosa grande” di Domenico Modugno 

Un’altra standing ovation per Patrizia, la 21enne di Giugliano in Campania (Napoli) che puntata dopo puntata a X Factor 2026 sta letteralmente volando. Nel terzo Live l’artista della squadra di Irama ha usato la sua voce imponente e le sue origini napoletane per una esibizione incredibile sulle note del brano di Domenico Modugno “Tu si' 'na cosa grande”. Per lei, ancora una ovazione.

 

Approfondimento

X Factor 2026, ascolti e voting record del terzo Live Show
FOTOGALLERY

Foto di Virginia Bettoja

1/18
TV Show

X Factor 2026, eliminato Lenanie e Fulminacci ospite. FOTO

Nello show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, condotto da Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, la Jukebox Night ha trasformato il palco in un locale dalle vibes anni Sessanta e Settanta. Le 4 squadre con i restanti 11 concorrenti ufficiali hanno affrontato 2 manche. Dopo il ballottaggio contro Manu, Lenanie è stato eliminato. Ospite Fulminacci

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Pugno arriva col singolo Credi di essere Figo: il video

Musica

La canzone racconta, in maniera cruda, che quando le parole non bastano restano le onomatopee:...

Matt Damon, l'aneurisma cerebrale della moglie prima degli Oscar 2024

Spettacolo

In un’intervista alla rivista GQ, l'attore, 56 anni, ha rivelato che la moglie Luciana Barroso,...

Pinguini Tattici Nucleari, è uscita la canzone Nella borsa di Anna

Musica

La canzone racconta quella malinconia che accompagna il momento in cui ci si rende conto che...

Hugo Russo traduce in francese i CCCP e nasce l'album Belles Infidèles

Fabrizio Basso

Nord Sud Ovest Est, stasera il sesto episodio della serie sugli 883

Serie TV

L’America dei sogni di Max e Mauro diventa reale quando i due partono per girare i nuovi...

Spettacolo: Per te