X Factor, Patrizia emoziona sulle note di Tu si' 'na cosa grande di Modugno
L’artista della squadra di Irama ha usato la sua voce imponente e le sue origini napoletane per una esibizione incredibile sulle note del brano di Domenico Modugno “Tu si' 'na cosa grande”. Per lei, ancora una ovazione
Archiviato anche il terzo Live Show (sempre disponibile on demand), X Factor 2026 si prepara al giro di boa che avverrà in una serata che cambierà radicalmente gli equilibri della gara. L'appuntamento, infatti, è per giovedì 12 novembre Sky e in streaming su NOW, con una sfida serratissima che porterà a ben 3 eliminazioni e metterà artisti e giudici sotto pressione: chi riuscirà a superare indenne questo passaggio decisivo e a continuare la propria corsa nello show?
Patrizia continua a volare: con “Tu si’ ‘na cosa grande” di Domenico Modugno
Un’altra standing ovation per Patrizia, la 21enne di Giugliano in Campania (Napoli) che puntata dopo puntata a X Factor 2026 sta letteralmente volando. Nel terzo Live l’artista della squadra di Irama ha usato la sua voce imponente e le sue origini napoletane per una esibizione incredibile sulle note del brano di Domenico Modugno “Tu si' 'na cosa grande”. Per lei, ancora una ovazione.
Approfondimento
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Foto di Virginia Bettoja
X Factor 2026, eliminato Lenanie e Fulminacci ospite. FOTO
Nello show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, condotto da Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, la Jukebox Night ha trasformato il palco in un locale dalle vibes anni Sessanta e Settanta. Le 4 squadre con i restanti 11 concorrenti ufficiali hanno affrontato 2 manche. Dopo il ballottaggio contro Manu, Lenanie è stato eliminato. Ospite Fulminacci