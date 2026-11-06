TV Show

Nello show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, condotto da Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, la Jukebox Night ha trasformato il palco in un locale dalle vibes anni Sessanta e Settanta. Le 4 squadre con i restanti 11 concorrenti ufficiali hanno affrontato 2 manche. Dopo il ballottaggio contro Manu, Lenanie è stato eliminato. Ospite Fulminacci