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X Factor 2026, ascolti e voting record del terzo Live Show

TV Show sky uno
Ph Virginia Bettoja

Prosegue, con grandi numeri, la conversazione social su #XF2026: anche questa settimana, grazie alle 376mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e alle 418mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, il Live Show 3 è stato lo show in assoluto più commentato nell’intera giornata di ieri (fonte: Talkwalker)

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Un viaggio nel tempo negli anni Sessanta e Settanta in una spettacolare “Jukebox Night”: il terzo appuntamento dei Live Show di X Factor 2026 (RIVIVI LA DIRETTA), ha regalato colori, sonorità e vibes dell’età d’oro della musica in una serata pienissima di colpi di scena e sorprese. Nella notte con i grandi classici anni ‘60/’70 finisce il percorso di Lenanie e la prossima settimana sono previste ben 3 eliminazioni.

Gli ascolti del terzo live show 

Per il terzo Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle, Total Audience complessiva di 833mila spettatori, con il 4,32% di share per il primo passaggio su Sky Uno, che corrisponde a un aumento del +11% nel confronto con lo stesso Live della scorsa stagione.
 

Prosegue, con grandi numeri, la conversazione social su #XF2026: anche questa settimana, grazie alle 376mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e alle 418mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, il Live Show 3 è stato lo show in assoluto più commentato nell’intera giornata di ieri (fonte: Talkwalker).
 

E se la competizione tra i cantanti in gara diventa ancor più appassionante, il pubblico continua a sostenere gli artisti con una quantità di voti che ancora una volta batte tutti i record. Nel corso del terzo Live sono state oltre 3 milioni le preferenze espresse, dato in crescita del +6% rispetto alla terza serata del 2025: nel complesso, quindi, è stata la terza serata “più votata” delle ultime sei edizioni.

 

Infine, nei sette giorni il Live Show della scorsa settimana ha ottenuto, tra free e pay, una Total Audience complessiva di 2.480.000 spettatori, in linea rispetto all’episodio precedente e in crescita del +17% rispetto allo stesso episodio della scorsa stagione. 

Approfondimento

X Factor 2026, chi è stato eliminato al terzo Live Show
FOTOGALLERY

Foto di Virginia Bettoja

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TV Show

X Factor 2026, eliminato Lenanie e Fulminacci ospite. FOTO

Nello show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, condotto da Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, la Jukebox Night ha trasformato il palco in un locale dalle vibes anni Sessanta e Settanta. Le 4 squadre con i restanti 11 concorrenti ufficiali hanno affrontato 2 manche. Dopo il ballottaggio contro Manu, Lenanie è stato eliminato. Ospite Fulminacci

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