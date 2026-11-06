A X Factor 2026 piove su Teo Bok, ovazione e performance da applausi
Il giovane italo-americano si è esibito - per la prima volta voce e chitarra - con il brano dei Creedence Clearwater Revival “Have You Ever Seen the Rain?”, dopodiché ha messo da parte la chitarra ed è stato realmente investito da uno scroscio di pioggia “creato” dalla scenografia. VIDEO
Il terzo Live Show (sempre disponibile on demand) di X Factor 2026 ha visto l'uscita di scena di Lenanie e Fulminacci special guest acclamatissimo dal pubblico. Nel prossimo appuntamento, giovedì 12 novembre su Sky e in streaming su NOW, la sfida si complica: ci saranno infatti ben 3 eliminazioni. La pressione metterà artisti e giudici sotto stress, in attesa di assistere a questo passaggio decisivo, rivivi le emozioni regalate da Teo Bok ieri sul palco...sotto la pioggia!
“Piove su Teo Bok”: performance da applausi per “Have You Ever Seen the Rain?”
Un’autentica ovazione, a X Factor 2026, per Teo Bok: nel corso del terzo Live Show il giovane italo-americano si è esibito - per la prima volta voce e chitarra - con il brano dei Creedence Clearwater Revival “Have You Ever Seen the Rain?”, dopodiché ha messo da parte la chitarra ed è stato realmente e letteralmente investito da uno scroscio di pioggia “creato” dalla scenografia. Una messa in scena strepitosa, che insieme alla performance di Teo ha conquistato grandi applausi.
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Nello show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, condotto da Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, la Jukebox Night ha trasformato il palco in un locale dalle vibes anni Sessanta e Settanta. Le 4 squadre con i restanti 11 concorrenti ufficiali hanno affrontato 2 manche. Dopo il ballottaggio contro Manu, Lenanie è stato eliminato. Ospite Fulminacci