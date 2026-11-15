Attrice formatasi all’Accademia d’Arte Drammatica e volto delle parodie al GialappaShow, Giulia Vecchio è oggi al cinema con “Un weekend artificiale”, l’ultimo film di Leonardo Pieraccioni, e in tv, con le sue imitazioni, al GialappaShow. Nel film di Pieraccioni interpreta un umanoide indistinguibile dagli esseri umani. Il racconto “parte come un gioco di ruolo, un enigma da sciogliere e risolvere”: un gruppo di persone, ognuna con la propria professione, viene invitato da un ingegnere che ha creato l’ultimo modello di umanoide e deve cercare di capire chi sia. A un certo punto l’umanoide sfugge al controllo degli altri e fugge con lo stesso Pieraccioni, protagonista, per iniziare un viaggio che è “una ricerca dei sentimenti umani, tutto quello che l’umanoide pensava di sapere su se stessa”, e che in realtà non sa. Il provino con Pieraccioni? “Sono arrivata in ritardo perché la mia macchina, vecchia, aveva sempre la batteria a terra. Mio padre al telefono che mi diceva di cambiare la batteria, e quando sono arrivata ero già veramente piena di stress”. Appena entrata, tra le scuse, Pieraccioni attacca con “tutto un monologo su questa cosa della batteria”, esattamente come suo padre, che tra l’altro si chiama anche lui Leonardo. “Alla fine gli ho detto che era uguale a mio padre. Lui è rimasto così. E poi mi ha presa”.

i ricordi dell'infanzia e gli esordi

Nella chiacchierata, tra ironia e aneddoti, Giulia Vecchio ripercorre l’infanzia in Puglia, gli esordi e il rapporto con il palcoscenico. “Casa è Gagliano del Capo, un piccolo paese vicino Santa Maria di Leuca, proprio al capo. I miei weekend non artificiali, le mie estati, erano lì e per me casa è il sapore di quando tornavi dal mare l’estate col caldo torrido e l’odore incredibile di peperoni fritti”. Da bambina era “molto timida, parlavo da sola, nel senso che preferivo parlare da sola e preferivo giocare con le Barbie, per esempio, che avevano per me i capelli tutti corti, sia maschi che femmine”. Alle sue Barbie dava anche vari accenti, quelli degli amici dei genitori che arrivavano da tutta Italia. Un amore adolescenziale non ricambiato? “Ero alta e magra, con pochissima consapevolezza di quello che poteva essere sentirsi femminile. Alle medie mi piaceva tantissimo un ragazzino che in classe faceva tantissimo ridere. Gli ho chiesto con un bigliettino se si volesse fidanzare con me e lui mi rispose no” e sul come fosse come studentessa dice: “Al liceo avevo 2 e 3 in latino e greco e la classe era divisa in tre: i bravissimi, i medi e i ciucci. Indovina in che gruppo ero io?” lasciando ironicamente la risposta allo spettatore.

le imitazioni al gialappashow

Poi l’avventura con la Gialappa’s band, che le ha dato grande notorietà. “Prima di questa esperienza avevo fatto solo i dialetti, ma le parodie no. Nella prima chiamata mi hanno chiesto se avessi dei personaggi in cantiere e io ho pensato a Milly Carlucci. Non so perché, è stata un’associazione immediata che mi faceva ridere. Gli ho detto che mi faceva ridere Milly Carlucci che balla la pizzica”. A darle la voce, il ricordo della famiglia in cui “parlano tutti velocissimo e questo ti porta a stare molto alta col respiro, questa cosa mi ha dato fisicamente e anche vocalmente una somiglianza”. Dopo Il Paradiso delle Signore, la fiction in cui è stata presa subito dopo l’Accademia, le cose si fermano: “Avevo la fortuna, non scontata, di lavorare subito. Però è come se questa macchina non stesse andando con la potenzialità che aveva in partenza. Non mi prendevano più ai provini, non riuscivo a capire qual era l’inghippo”. Da lì “il bisogno fortissimo di proteggermi in uno spazio che sentivo casa, che era proprio l’odore del legno del palco”. E sul sistema dei provini dice: “Per i registi o i casting director non sei nessuno, ma spesso non c’è la cura di capire che la persona ha studiato tanto il personaggio, sta dicendo no ad altri lavori. Basterebbe dare una motivazione”. Non mancano le scaramanzie: “Il 4 per me è la morte. Non me ne frega niente se muoio io, posso morire all’istante, però ho paura di perdere le persone che amo. A volte questa paura diventa una cosa che mi fa stare male, e se vedo il numero 4, soprattutto se sono io a scriverlo, cerco di cambiarlo”. Stamattina ha mandato a una persona cara un messaggio con quattro punti interrogativi, “poi ne ho mandati altri cinque e poi altri venti, quindi la persona pensa che io sia un’insistente”.