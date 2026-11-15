La voce inconfondibile di Bonnie Tyler torna a farsi ascoltare con Love, Light and Peace, il singolo natalizio pubblicato il 13 novembre, a quattro mesi dalla scomparsa della cantante gallese, morta l'8 luglio 2026 a 75 anni. Il brano rappresenta la sua ultima registrazione in studio, realizzata nell'inverno precedente e ora distribuita postuma con il consenso del marito Robert Sullivan. Una canzone dal messaggio semplice e universale, che acquista oggi un significato ancora più intenso: tra campanelli, richiami agli angeli e atmosfere natalizie, Tyler canta il desiderio di amore, luce e pace per il giorno di Natale. A rendere particolarmente commovente il finale è il saluto improvvisato dalla stessa artista: "To all, goodnight", un congedo che sembra rivolto direttamente a chi l'ha seguita per oltre cinquant'anni.

un messaggio di pace e un ultimo regalo ai fan

Il pezzo è stato scritto da Chrissie Hammond e Terry Britten, che ne ha curato anche la produzione insieme a David Mackay. Per Britten si tratta di un ritorno al fianco della cantante dopo quasi mezzo secolo: nel 1977 aveva infatti collaborato al suo album di debutto, The World Starts Tonight, suonando la chitarra. Anche Mackay è stato uno dei suoi collaboratori più importanti negli ultimi anni. Il marito Robert Sullivan ha sostenuto la pubblicazione, spiegando che Bonnie non aveva mai smesso di lavorare e amava profondamente la musica e il rapporto con il pubblico: era convinto che avrebbe voluto far ascoltare quelle registrazioni. L'uscita arriva nel mese in cui la cantante avrebbe dovuto essere impegnata nel suo Jubilee Tour europeo, organizzato per celebrare i cinquant'anni dall'affermazione di "Lost in France". Un ultimo brano che riporta al centro la sua voce graffiante, diventata celebre in tutto il mondo grazie a successi come "Total Eclipse of the Heart" e "It's a Heartache".