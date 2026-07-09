Morta Bonnie Tyler, addio alla cantante di Total Eclipse of the Heart

L'annuncio della scomparsa è arrivato attraverso il sito ufficiale dell'artista, con un messaggio diffuso dalla famiglia e dal suo staff. La notizia arriva dopo settimane in cui le condizioni di salute della cantante erano state seguite con grande attenzione, in seguito a un delicato ricovero in Portogallo. La dichiarazione ufficiale ha confermato la morte della cantante, chiedendo rispetto per la privacy dei familiari in un momento particolarmente doloroso

Bonnie Tyler è morta all'età di 75 anni: è un doloroso addio quello che diamo alla voce di Total Eclipse of the Heart.



Il mondo della musica perde una delle interpreti più riconoscibili del panorama internazionale. Bonnie Tyler, cantante gallese celebre per alcuni dei più grandi successi della musica pop e rock degli anni Settanta e Ottanta, è morta all'età di 75 anni. Nel corso della sua carriera ha lasciato un segno profondo grazie a brani diventati iconici come Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It's a Heartache, costruendo un percorso artistico che le ha permesso di conquistare il pubblico su entrambe le sponde dell'Atlantico.

L'annuncio della scomparsa è arrivato attraverso il sito ufficiale dell'artista, con un messaggio diffuso dalla famiglia e dal suo staff. La notizia arriva dopo settimane in cui le condizioni di salute della cantante erano state seguite con grande attenzione, in seguito a un delicato ricovero in Portogallo. La dichiarazione ufficiale ha confermato la morte della cantante, chiedendo rispetto per la privacy dei familiari in un momento particolarmente doloroso.