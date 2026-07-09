Morta Bonnie Tyler, addio alla cantante di Total Eclipse of the Heart

L'annuncio della scomparsa è arrivato attraverso il sito ufficiale dell'artista, con un messaggio diffuso dalla famiglia e dal suo staff. La notizia arriva dopo settimane in cui le condizioni di salute della cantante erano state seguite con grande attenzione, in seguito a un delicato ricovero in Portogallo. La dichiarazione ufficiale ha confermato la morte della cantante, chiedendo rispetto per la privacy dei familiari in un momento particolarmente doloroso
Bonnie Tyler è morta all'età di 75 anni: è un doloroso addio quello che diamo alla voce di Total Eclipse of the Heart.
Il mondo della musica perde una delle interpreti più riconoscibili del panorama internazionale. Bonnie Tyler, cantante gallese celebre per alcuni dei più grandi successi della musica pop e rock degli anni Settanta e Ottanta, è morta all'età di 75 anni. Nel corso della sua carriera ha lasciato un segno profondo grazie a brani diventati iconici come Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It's a Heartache, costruendo un percorso artistico che le ha permesso di conquistare il pubblico su entrambe le sponde dell'Atlantico.
L'annuncio della scomparsa è arrivato attraverso il sito ufficiale dell'artista, con un messaggio diffuso dalla famiglia e dal suo staff. La notizia arriva dopo settimane in cui le condizioni di salute della cantante erano state seguite con grande attenzione, in seguito a un delicato ricovero in Portogallo. La dichiarazione ufficiale ha confermato la morte della cantante, chiedendo rispetto per la privacy dei familiari in un momento particolarmente doloroso.
L'annuncio della scomparsa
Sul sito ufficiale di Bonnie Tyler è stato pubblicato un comunicato che recita: “Bonnie's family and team are heartbroken to announce that Bonnie unexpectedly passed away last night in hospital in Portugal as a result of the illness that she was being treated for” (in italiano: "La famiglia e il team di Bonnie annunciano con profondo dolore che Bonnie è venuta a mancare improvvisamente la scorsa notte in un ospedale in Portogallo, a causa della malattia per la quale era in cura").
Già nel mese di maggio la cantante, originaria di Skewen, nel Galles meridionale, era stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza all'intestino in Portogallo. In seguito all'operazione, i medici avevano deciso di indurre il coma farmacologico.
Il mese scorso il portavoce dell'artista aveva comunicato che Bonnie Tyler era uscita dal coma, precisando però che le sue condizioni restavano “very unwell and in intensive care”, espressione che in italiano significa “molto gravi e ancora nel reparto di terapia intensiva”.
Il comunicato diffuso nella mattinata di giovedì proseguiva con queste parole: “We will issue a further statement shortly but for now ask for privacy to deal with this tragedy" (in italiano: "Rilasceremo a breve un'ulteriore dichiarazione, ma per ora chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre affrontiamo questa tragedia").
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Gli inizi della carriera
Bonnie Tyler, il cui vero nome era Gaynor Hopkins, era cresciuta in una casa popolare a Neath. La svolta arrivò quando il talent scout Roger Bell la notò mentre si esibiva in un locale di Swansea.
Nel 1977 pubblicò il suo primo singolo, Lost in France. Nello stesso anno uscì anche It's a Heartache, ballata country-pop che ottenne un importante riscontro commerciale, raggiungendo il quarto posto nella classifica dei singoli del Regno Unito e il terzo nella classifica statunitense Billboard Hot 100.
Il successo mondiale con Total Eclipse of the Heart
La consacrazione internazionale arrivò sei anni più tardi, nel 1983, con Total Eclipse of the Heart. Il brano, caratterizzato da sonorità più vicine al rock, conquistò il primo posto delle classifiche sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti, trasformandosi nel più grande successo della carriera della cantante.
La canzone fu scritta da Jim Steinman, autore dei testi di Meat Loaf. In origine il titolo previsto era Vampires in Love, poiché il brano era stato concepito per una versione musicale di Nosferatu.
Parlando della celebre canzone, Bonnie Tyler aveva dichiarato: “I never get tired of singing it. I love it because everyone can't wait to sing it” (in italiano: "Non mi stanco mai di cantarla. La adoro perché tutti non vedono l'ora di cantarla").
Grazie a questo successo arrivò una candidatura ai Grammy Award. Successivamente la cantante ottenne altre due nomination, una per l'album Faster Than the Speed of Night e una per il singolo Here She Comes.
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Gli altri grandi successi
Jim Steinman firmò anche un'altra delle canzoni che hanno segnato la carriera di Bonnie Tyler negli anni Ottanta, Holding Out for a Hero. Il brano, caratterizzato da uno stile pop-rock energico e passionale, venne registrato per la colonna sonora del film Footloose e, in seguito, fu inserito anche in Shrek 2.
Dall'Eurovision agli ultimi traguardi
Nel 2013 Bonnie Tyler rappresentò il Regno Unito all'Eurovision Song Contest, concludendo la competizione al diciannovesimo posto su 26 partecipanti.
Nel 2023 ricevette il titolo di MBE per il contributo offerto alla musica.
L'anno scorso pubblicò Together, una versione destinata ai club di Total Eclipse of the Heart, realizzata con la produzione di David Guetta e Hypaton.
Nel corso di quest'anno, a distanza di 43 anni dalla pubblicazione del brano originale, Total Eclipse of the Heart ha superato il traguardo di un miliardo di ascolti su Spotify.
Commentando il risultato, la cantante aveva affermato: “I'm really happy, when you think about it, there's only 8.3 billion people in the world” (in italiano: "Sono davvero felice; se ci pensi, ci sono solo 8,3 miliardi di persone al mondo").
Un'esibizione durante l'eclissi solare e il ricordo della famiglia
Tra gli episodi più particolari della sua carriera figura anche l'esibizione del 2017 a bordo di una nave da crociera nei Caraibi. In quell'occasione Bonnie Tyler interpretò il brano dal titolo particolarmente appropriato mentre l'eclissi solare attraversava gli Stati Uniti.
Bonnie Tyler lascia il marito Robert Sullivan, al quale era legata da oltre cinquant'anni di matrimonio.