Bonnie Tyler è uscita dal coma, ma le condizioni restano critiche

Un portavoce di Bonnie Tyler ha aggiornato sulle condizioni di salute della cantante: “Sebbene le sue condizioni stiano migliorando, il processo è lento. I medici restano fiduciosi in una sua completa guarigione, ma ci vorrà del tempo”. Cancellati i concerti estivi
Come rilanciato dalla BBC, lunedì 15 giugno un portavoce di Bonnie Tyler ha aggiornato sulle condizioni di salute della cantante: “Bonnie non è più in coma, ma le sue condizioni restano gravi e si trova in terapia intensiva in un ospedale in Portogallo. Sebbene le sue condizioni stiano migliorando, il processo è lento”.
bonnie tyler, condizioni ancora critiche
Dopo essere stata indotta in coma farmacologico e sottoposta a ventilazione artificiale in un ospedale di Faro, Portogallo, Bonnie Tyler sembrerebbe aver superato la fase più critica. Un portavoce dell’artista inglese ha diramato una nota aggiornando il pubblico sulle sue condizioni di salute.
Il portavoce ha dichiarato: “La famiglia e il team di Bonnie desiderano aggiornarvi sui suoi progressi durante la convalescenza. Bonnie non è più in coma, ma le sue condizioni restano gravi e si trova in terapia intensiva in un ospedale in Portogallo. Sebbene le sue condizioni stiano migliorando, il processo è lento. I medici restano fiduciosi in una sua completa guarigione, ma ci vorrà del tempo”.
Il rappresentante dell'artista ha aggiunto: “Siamo spiacenti di comunicarvi che, per quanto possibile, tutti i concerti rimanenti di quest'estate saranno cancellati o rinviati al prossimo anno. Questa decisione riguarda tutti gli spettacoli già programmati fino alla fine di agosto. Al momento, siamo speranzosi che i concerti autunnali possano tenersi. Ci scusiamo con tutti i fan di Bonnie e con i nostri partner organizzatori per il disagio che questo comporterà, ma confidiamo nella vostra comprensione e pazienza in queste difficilii circostanze. Speriamo di vedervi il prossimo anno”.
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Infine, il portavoce ha concluso: “Vorremmo ringraziare tutti per l'enorme dimostrazione di affetto e sostegno ricevuta da ogni parte del mondo per Bonnie e vogliamo dirvi che lei è a conoscenza dei vostri auguri e ne è profondamente grata. La famiglia di Bonnie continua a chiedere privacy e promette che seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena ci saranno sviluppi significativi da condividere”.
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