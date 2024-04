Il conduttore del “Tonight Show” si è divertito a celebrare l'evento astronomico con un'esibizione dal vivo della hit di Bonnie Tyler degli anni Ottanta sul tetto del Rockefeller Plaza. Al termine della canzone il comico ha mostrato il suo nuovo sguardo accecante





L'eclissi di sole visibile dagli Stati Uniti continentali dell'8 aprile sarà ricordata a livello globale anche per la grande quantità di contenuti divertenti realizzati per celebrare l'avvenimento astronomico che non si verificava da molti anni.

Jimmy Fallon, il popolare conduttore del The Tonight Show, ha dato il meglio si sé in una graffiante e esibizione dal vivo sulle note del classico di Bonnie Tyler Total Eclipse of the Heart, canzone quanto mai in tema.

La divertentissima performance, eseguita sul tetto del Rockefeller Plaza insieme alla rock band Heart (una scelta che è uno scherzo nello scherzo), sta facendo il giro della rete.

Il live con Ann e Nancy Wilson delle Heart Cantare Total Eclipse of the Heart durante l'eclissi solare? Jimmy Fellon e le rocker Nancy e Ann Wilson possono spuntare la voce dalla lista delle cose da fare almeno una volta nella vita.

La loro esibizione dal vivo sotto il cielo oscurato di New York, un divertissement a cui era francamente difficile rinunciare, non avrà avuto gli spettatori dell'evento astronomico (oltre duecento milioni solo negli States) ma è destinato a diventare in ogni caso un momento iconico della storia della televisione a stelle e strisce.

“Dobbiamo fare quello che va fatto”, ha detto il comico e presentatore guardando in camera prima di salire sul tetto per lo show en plein air per il quale si è fatto accompagnare dalle Heart, la cantante Ann Wilson e la chitarrista Nancy Wilson con i musicisti della loro band.

Quando le note della ballad soft rock di Bonnie Tyler hanno cominiciato a risuonare tra i palazzi e i grattacieli di Manhattan tutto si è fatto rovente ed intenso e Fallon, che per l'occasione ha sfoggiato una voluminosa acconciatura anni Ottanta, ha rotto la voce sul ritornello.

Al termine della performance, oltre due minuti tutti da ridere, il presentatore si è tolto gli occhiali protettivi e ha mostrato al pubblico il suo nuovo sguardo accecante mentre chiudeva la canzone in falsetto.

Total Eclipse of the Heart prima su iTunes Usa Gli americani hanno accolto il raro avvenimento solare con tutto l'entusiasmo di cui sono capaci e hanno scandito il conto alla rovescia per il culmine del transito della luna tra la Terra e il Sole a suon di meme, quasi tutti legati alla cultura pop.

Tantissimi i riferimenti cinematografici spuntati qua e là sui social per celebrare l'eclissi, sui quali regna il classico contemporaneo The Twilight Saga: Eclipse del 2010, terzo capitolo della saga sui vampiri tratto dai libri di Stephenie Meyer.

Bonnie Tyler ha beneficiato di un grande ritorno dall'evento visibile dal Nord America. La sua hit del 1983, un vero classico della sua epoca oggetto nel corso dei decenni di moltissime cover d'autore, da Tori Amos a Raffaella Carrà, è salita in testa agli ascolti in streaming nelle ore dell'eclissi raggiungendo la prima posizione nella classifica iTunes degli Stati Uniti. La cantante gallese, preso atto della notizia, l'ha rilanciata sul suo profilo Instagram ufficiale. Il suo ringraziamento è un verso della canzone: “Nothing I Can Say”, letteralmente, “nulla che io possa dire”.

