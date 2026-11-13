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Latin Grammy 2026, da Camila Cabello a Janet Jackson i migliori look sul red carpet. FOTO

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La 27ª edizione dei Latin Grammy Awards ha trasformato il red carpet del MGM Grand Garden Arena di Las Vegas in una passerella dominata da abiti eterei, trasparenze, tulle e silhouette ispirate al mondo nuziale, con il bianco tra i colori più ricorrenti. Accanto alle grandi protagoniste della musica latina, non sono mancati look più audaci, completi sartoriali e interpretazioni originali della moda maschile. Ecco i più notevoli visti alla cerimonia del 12 novembre 2026.

A cura di Camilla Sernagiotto

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