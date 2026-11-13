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Rosalía ha scelto un imponente abito bianco della maison Matières Fécales, caratterizzato da un corpetto aderente in tulle, spalle scoperte e una grande gonna dal volume quasi fiabesco, completata da una schiena con allacciatura. Il modello appartiene alla collezione primavera-estate 2027 della maison e si inserisce perfettamente nell'estetica più eterea e teatrale associata alla nuova era di Lux. La cantante spagnola era una delle grandi protagoniste della serata, arrivando ai Latin Grammy con sette candidature e conquistando poi sei premi.

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