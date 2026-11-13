Latin Grammy 2026, da Camila Cabello a Janet Jackson i migliori look sul red carpet. FOTO
La 27ª edizione dei Latin Grammy Awards ha trasformato il red carpet del MGM Grand Garden Arena di Las Vegas in una passerella dominata da abiti eterei, trasparenze, tulle e silhouette ispirate al mondo nuziale, con il bianco tra i colori più ricorrenti. Accanto alle grandi protagoniste della musica latina, non sono mancati look più audaci, completi sartoriali e interpretazioni originali della moda maschile. Ecco i più notevoli visti alla cerimonia del 12 novembre 2026.
A cura di Camilla Sernagiotto