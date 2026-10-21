Spettacolo

La notte dei prestigiosi premi della musica latina, che si è tenuta a Siviglia, per la prima volta fuori dagli Stati Uniti, è stata illuminata da tantissime stelle che hanno dato il meglio di sé sia sul palco che sul red carpet. Ecco i momenti moda da ricordare con attenzione alle vere protagoniste della serata, Rosalia, Shakira e Pausini, che hanno fatto diversi campi d'abito A cura di Vittoria Romagnuolo