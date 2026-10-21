Roselyn Sánchez sarà alla guida della cerimonia di premiazione dei Latin Grammy 2026. Il profilo Instagram della Latin Recording Academy ha annunciato i nomi dei primi performer, tra i quali Anitta, Daddy Yankee e Rosalía
Giovedì 12 novembre Roselyn Sánchez condurrà l'attesa cerimonia di premiazione dei Latin Grammy 2026. La Latin Recording Academy ha annunciato i nomi dei primi performer, tra i quali Anitta, Daddy Yankee, Rosalía, Silvana Estrada e la Banda Los Recoditos.
latin grammy 2026, i performer annunciati
Granda attesa per la cerimonia di premiazione della ventisettesima edizione dei Latin Grammy, in programma martedì 12 novembre a Las Vegas. Come rivelato dal sito ufficiale della Latin Recording Academy, Roselyn Sánchez tornerà nel ruolo di conduttrice. Nel corso della serata il palcoscenico della MGM Grand Garden Arena ospiterà numerosi performer, tra i quali Rosalía, reduce dal successo del progetto discografico Lux, arrivato al quarto posto della classifica US Billboard 200. Tra i suoi singoli più popolari troviamo sicuramente Malamente, Yo x Ti, Tú x Mí con Ozuna, TKN con Travis Scott, La Fama con the Weeknd e Berghain in collaborazione con Björk e Yves Tumor.
Inoltre, lo spettacolo potrà contare anche sulla presenza di Anitta. A luglio l’artista brasiliana ha pubblicato l’album Equilibrium II, arrivato a pochi mesi di distanza dal primo atto del progetto. Quest'estate la cantante ha dominato le classifiche italiane con il tormentone La testa gira in collaborazione con Fred De Palma ed Emis Killa.
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Sempre stando a quanto anticipato dalla pagina Instagram della Latin Recording Academy che conta più di tre milioni di follower, il celebre show vedrà esibirsi Daddy Yankee, affermatosi con la hit mondiale Gasolina nel 2004. Nel corso degli anni l’artista portoricano ha collezionato numerosi successi, ricordiamo alcune collaborazioni: Vuelve con Bad Bunny, Otra Cosa con Natti Natasha, Muévelo con Nicky Jam e Agua con Rauw Alejandro e Nile Rodgers. Infine, annunciati anche Jorge Drexler, Silvana Estrada, Kany García, la Banda Los Recoditos, Juanes, Carín León, Mon Laferte, Vivir Quintana, i Rawayana, Elena Rose e Xavi. Attesa per i nomi degli altri artisti che si esibiranno nel corso della serata.
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