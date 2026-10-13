Fontaines D.C. e Rosalía insieme in un nuovo brano a sorpresa

La band irlandese coinvolge la cantante spagnola nel brano Where Is Gone? tratto da Dopamine Chamber, il nuovo album in uscita il 16 ottobre 2026. Il chitarrista Carlos O’Connell racconta il legame tra le tradizioni musicali di Irlanda e Spagna, spiegando così ciò che unisce il suo gruppo e la musicista iberica: spiegato il legame con Rosalía: "Stava mantenendo viva una tradizione musicale spagnola, qualcosa che spiritualmente sentivamo affine a ciò che abbiamo cercato di fare con la musica irlandese"

I Fontaines D.C. e Rosalía uniscono le forze in Where Is Gone?, una nuova collaborazione che mette in dialogo la band irlandese e una delle artiste spagnole più apprezzate della scena internazionale. Il brano (che potete ascoltare in fondo a questo articolo) fa parte di Dopamine Chamber, il prossimo album del gruppo, prodotto da James Ford e atteso il 16 ottobre 2026 per l’etichetta XL Recordings.

A spiegare la genesi dell’incontro è Carlos O’Connell, chitarrista dei Fontaines D.C., cresciuto a Madrid tra cultura spagnola e irlandese. Il musicista ha raccontato di seguire Rosalía fin dal suo album d’esordio, che considera particolarmente bello, sottolineando soprattutto il modo in cui la cantante mantiene viva una tradizione musicale spagnola.

Secondo O’Connell, intervistato dal magazine musicale statunitense Pitchfork, questo impegno presenta una forte affinità con il lavoro svolto dai Fontaines D.C. per preservare e rielaborare la tradizione musicale irlandese. "Per qualcuno con radici in entrambi i Paesi, è stato bello assistere a tutto questo", ha spiegato, definendo Rosalía un’artista capace di sorprenderlo a ogni nuova fase della sua carriera.