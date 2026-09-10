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I Fontaines D.C. annunciano due concerti in Italia nel 2027

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

A ottobre il gruppo irlandese, formato da Grian Chatten, Conor Curley, Conor Deegan III, Tom Coll e Carlos O'Connell, pubblicherà il nuovo album Dopamine Chamber contenente il singolo Marianne

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Dopo il sold out all’Unipol Arena di Bologna, i Fontaines D.C. hanno annunciato altri due appuntamenti live in Italia. Il gruppo irlandese, guidato dalla voce di Brian Chatten, sarà in concerto al Rock in Roma e agli I-DAYS 2027.

i concerti dei Fontaines D.C. in italia

Nel 2027 i Fontaines D.C. faranno scatenare il pubblico italiano con due attesi appuntamenti live. Dopo aver registrato il tutto esaurito a Bologna in poche ore, la formazione ha annunciato altri due concerti: venerdì 18 giugno all’Ippodromo delle Capannelle di Roma per il Rock in Roma e sabato 19 giugno all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano per gli I-DAYS 2027. Questo il calendario completo delle prossime date previste in Italia:

  • 26 ottobre 2026, Bologna - Unipol Arena
  • 18 giugno 2027, Roma - Ippodromo delle Capannelle
  • 19 giugno 2027, Milano - Ippodromo SNAI San Siro

Approfondimento

"Dopamine Chamber" è il nuovo album dei Fontaines D.C.

Il gruppo irlandese, formato da Grian Chatten, Conor Curley, Conor Deegan III, Tom Coll e Carlos O'Connell, ha pubblicato il suo primo album Dogrel nel 2019. Negli anni successivi la formazione ha lanciato A Hero’s Death nel 2020, Skinty Fia nel 2022 e Romance nel 2024. Nell’agosto del 2026 i Fontaines D.C. hanno pubblicato Marianne, primo singolo estratto dal nuovo progetto discografico Dopamine Chamber in uscita il 16 ottobre.

 

Tra i brani più popolari del gruppo troviamo I Love You, Starburster e Favourite. Nel corso degli anni la formazione ha ricevuto tre nomination ai Grammy Awards: Best Alternative Music Performance nel 2025, Best Rock Album nel 2021 e nel 2025. Inoltre, i Fontaines D.C. hanno trionfato come International Group ai BRIT Awards nel 2023 e nel 2025.

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