Il giovane e talentuoso Emiliano Fiasco finalista di Amici, lascia l’Italia per proseguire i suoi studi in Francia e prima del grande passo ringrazia pubblicamente Maria De Filippi che lo saluta con parole di affetto. Il botta e risposta su Instagram Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il giovane Emiliano Fiasco, concorrente e finalista della venticinquesima edizione di Amici, non avrà conquistato l'ambita vittoria all'interno del talent-show condotto da Maria De Filippi, ma ha sicuramente lasciato traccia di sé. Allievo della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, il ballerino, in occasione del suo ingresso nella scuola, aveva dimostrato di avere ben chiari i suoi obiettivi. “Per me la danza è una valvola di sfogo, amplifica le mie emozioni. Per me ballare è come respirare“. Oggi, la decisione di condividere via social una scelta di vita importante: lasciare l'Italia per dedicarsi anima e corpo alla sua più grande passione. Fiasco, classe 2008, si traferirà in Francia per seguire i suoi studi in accademia e prima di compiere il grande passo, ha voluto dedicare un pensiero a colei che lo ha sostenuto e incoraggiato lungo il percorso: la lettera indirizzata a Maria De Filippi in cui la ringrazia per "esserci stata sempre", sta facendo il giro del web.

Le parole di stima e gratitudine rivolte a Maria De Filippi su Instagram "Voglio ringraziarti perché dentro il programma ci sei sempre stata per me, mi hai accompagnato, sostenuto e dato la possibilità di vivere qualcosa che non avrei mai immaginato. E oggi mi rendo conto ancora di più di quanto tutto questo sia stato importante: senza di te, non avrei avuto la possibilità di entrare in un’accademia così prestigiosa e di continuare a inseguire i miei sogni. Non so cosa mi aspetterà in questo nuovo percorso, ma so che porterò con me tutto quello che ho imparato, le emozioni che ho vissuto e il ricordo di tutte le persone che hanno reso questo viaggio così speciale. Grazie davvero, Maria, per aver creduto in me. Ti voglio tanto bene e spero di poterti riabbracciare presto”. Questo è uno stralcio della lettera postata su Instagram a cui Maria ha dato seguito rispondendo in prima persona. Di seguito il post completo. Approfondimento Amici di Maria De Filippi, i finalisti

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