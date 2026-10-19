Emis Killa, annunciato un sesto concerto a Milano a novembre

Nel corso degli anni il rapper ha scalato le classifiche con numerosi singoli: da Scordarmi chi ero a Demoni passando per Maracanã, Rollercoaster, Fuoco e benzina e La mia malattia. Spazio anche alle collaborazioni, tra le quali A cena dai tuoi con J-Ax, Sexy Shop con Fedez, Nino nino con Merk & Kremont e Massimo Pericolo, In auto alle 6:00 con Lazza e Ambra con Tedua

Reduce dal successo del tormentone estivo La testa gira con Fred De Palma e Anitta, Emis Killa ha dato il via ai festeggiamenti per il decimo anniversario della pubblicazione dell’album Terza stagione, uscito nell’ottobre del 2016 e certificato disco di platino . All’interno anche i singoli Non era vero, Cult e Parigi in collaborazione con Neffa. Dopo aver registrato il tutto esaurito per gli appuntamenti milanesi, l’artista ( FOTO ) ha annunciato un sesto concerto ai Magazzini Generali . Biglietti già in vendita. Inoltre, giovedì 5 novembre il rapper porterà la sua musica anche al pubblico di Roma con lo spettacolo in programma all’Orion. Ecco il calendario dei prossimi concerti di Emis Killa:

Dopo essersi affermato al grande pubblico con l’album L’erba cattiva nel 2012, nel corso degli anni Emis Killa ha scalato le classifiche con numerosi singoli: da Scordarmi chi ero a Demoni passando per Maracanã, Rollercoaster, Fuoco e benzina e La mia malattia. Spazio anche alle collaborazioni, tra le quali A cena dai tuoi con J-Ax, Sexy Shop con Fedez (FOTO), Nino nino con Merk & Kremont e Massimo Pericolo, In auto alle 6:00 con Lazza e Ambra con Tedua. Ricordiamo anche il joint album 17 con Jake La Furia. Il progetto ha conquistato il pubblico collezionando ben tre dischi di platino. Nel dicembre dello scorso anno Emis Killa ha pubblicato il suo ultimo album Musica triste, arrivato a oltre due anni di distanza dal precedente lavoro Effetto notte.