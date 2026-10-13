Emis Killa, la possibile scaletta dei concerti a Milano

Il rapper ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Domani sera parte questo mini tour per il decennale di Terza stagione. In questi giorni di avvicinamento mi sto rinfrescando la memoria riascoltando i pezzi e non ho potuto fare a meno di pensare che fosse proprio un bel disco. E sapete che non sono mai stato ‘fan’ della mia musica. Ci divertiremo di sicuro”

Il 14 ottobre Emis Killa accenderà i riflettori sui festeggiamenti del decimo compleanno di Terza stagione, uscito nell’ottobre del 2016 e certificato disco di platino. Il rapper sarà protagonista di cinque appuntamenti live sul palco dei Magazzini Generali , questo l’indirizzo: via Pietrasanta 14, 20124, Milano. Stando a quanto comunicato da Ticketone , gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista ( FOTO ) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle serate, attesi i brani dell’album: da Non era vero a Cult passando per Quello di prima e Parigi con Neffa. Questa la tracklist di Terza stagione:

In attesa dell’inizio dei concerti, Emis Killa ha raccontato sul profilo Instagram da oltre 1.800.000 follower: “Domani sera parte questo mini tour per il decennale di Terza stagione. In questi giorni di avvicinamento mi sto rinfrescando la memoria riascoltando i pezzi e non ho potuto fare a meno di pensare che fosse proprio un bel disco. E sapete che non sono mai stato ‘fan’ della mia musica. Ci divertiremo di sicuro. Avete fatto i compiti voi? Cantare tutto dalla A alla Z è la regola”. Dopo i concerti ai Magazzini Generali, il 5 novembre l’artista porterà la sua musica sul palco dell’Orion. Questo il calendario completo degli appuntamenti live del rapper:

mercoledì 14 ottobre, Magazzini Generali - Milano

giovedì 15 ottobre, Magazzini Generali - Milano

mercoledì 21 ottobre, Magazzini Generali - Milano

giovedì 22 ottobre, Magazzini Generali - Milano

mercoledì 28 ottobre, Magazzini Generali - Milano

giovedì 5 novembre, Orion - Roma