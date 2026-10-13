Emis Killa, la possibile scaletta dei concerti a Milano

Il rapper ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Domani sera parte questo mini tour per il decennale di Terza stagione. In questi giorni di avvicinamento mi sto rinfrescando la memoria riascoltando i pezzi e non ho potuto fare a meno di pensare che fosse proprio un bel disco. E sapete che non sono mai stato ‘fan’ della mia musica. Ci divertiremo di sicuro”
Cinque appuntamenti live ai Magazzini Generali di Milano. Mercoledì 14 ottobre Emis Killa darà il via ai festeggiamenti per il decimo anniversario dell’uscita dell’album Terza stagione. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi concerti: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
emis killa, la possibile scaletta dei concerti
Il 14 ottobre Emis Killa accenderà i riflettori sui festeggiamenti del decimo compleanno di Terza stagione, uscito nell’ottobre del 2016 e certificato disco di platino. Il rapper sarà protagonista di cinque appuntamenti live sul palco dei Magazzini Generali, questo l’indirizzo: via Pietrasanta 14, 20124, Milano. Stando a quanto comunicato da Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle serate, attesi i brani dell’album: da Non era vero a Cult passando per Quello di prima e Parigi con Neffa. Questa la tracklist di Terza stagione:
- Dal basso
- Non era vero
- Prima che sia lunedì
- Italian Dream
- Quello di prima
- Parigi con Neffa
- Uno come me
- Non è facile con Jake La Furia
- Jack
- All’alba delle 6:00 con Coez
- Sopravvissuto con Fabri Fibra
- Su di lei
- Cult
- 3 messaggi in segreteria
- Buonanotte con Maruego
- Vecchia maniera con Giso e Jamil
- Vestiti sporchi
Approfondimento
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In attesa dell’inizio dei concerti, Emis Killa ha raccontato sul profilo Instagram da oltre 1.800.000 follower: “Domani sera parte questo mini tour per il decennale di Terza stagione. In questi giorni di avvicinamento mi sto rinfrescando la memoria riascoltando i pezzi e non ho potuto fare a meno di pensare che fosse proprio un bel disco. E sapete che non sono mai stato ‘fan’ della mia musica. Ci divertiremo di sicuro. Avete fatto i compiti voi? Cantare tutto dalla A alla Z è la regola”. Dopo i concerti ai Magazzini Generali, il 5 novembre l’artista porterà la sua musica sul palco dell’Orion. Questo il calendario completo degli appuntamenti live del rapper:
- mercoledì 14 ottobre, Magazzini Generali - Milano
- giovedì 15 ottobre, Magazzini Generali - Milano
- mercoledì 21 ottobre, Magazzini Generali - Milano
- giovedì 22 ottobre, Magazzini Generali - Milano
- mercoledì 28 ottobre, Magazzini Generali - Milano
- giovedì 5 novembre, Orion - Roma