Kids’ Choice Awards 2026, trionfano Spider-Man, BTS e Chris Pratt

Spider-Man: Brand New Day, Zendaya e Tom Holland sono tra i grandi protagonisti della serata, insieme a Chris Pratt, premiato con il riconoscimento speciale "King of Comedy". Sul fronte musicale, i BTS hanno conquistato tre statuette. Un'edizione che ha celebrato i successi del cinema, delle serie tv e della musica più amata dalle nuove generazioni

È Spider-Man: Brand New Day il grande vincitore sul fronte cinematografico dei Kids’ Choice Awards 2026, la manifestazione di Nickelodeon che ogni anno premia, attraverso il voto del pubblico, i personaggi e le produzioni più amate da bambini e ragazzi. Il film ha conquistato il premio come pellicola preferita, mentre i suoi protagonisti Tom Holland e Zendaya sono stati premiati rispettivamente come attore e attrice cinematografici preferiti. Riconoscimento anche per Sadie Sink, scelta come villain preferita. La cerimonia si è svolta il 14 novembre a Los Angeles, a Television City, con la conduzione del cantante Alex Warren. L'evento è stato trasmesso in contemporanea su CBS e Nickelodeon, oltre che in streaming su Paramount+.

Tra i momenti più spettacolari della serata c'è stato quello dedicato a Chris Pratt, insignito del premio speciale "King of Comedy" per le sue interpretazioni comiche al cinema, in televisione e nel mondo dell'animazione. L'attore, noto anche per i ruoli in Guardiani della Galassia e Jurassic World, ha ritirato il riconoscimento scherzando sul fatto che la nascita dei suoi quattro figli fosse stata, fino a quel momento, la più grande gioia della sua vita. Subito dopo è stato ricoperto dalla tradizionale cascata di slime verde, uno dei simboli più riconoscibili della manifestazione. La sostanza viscida, che da decenni caratterizza questi premi, è una sorpresa riservata alle celebrità e rappresenta uno dei marchi di fabbrica di Nickelodeon.

Tutti i vincitori

A conquistare la scena musicale sono stati soprattutto i BTS, che hanno ottenuto tre riconoscimenti: gruppo musicale preferito, canzone preferita con "Swim" e album preferito per ARIRANG. Per la formazione sudcoreana si tratta di un nuovo successo ai premi di Nickelodeon, con la quinta vittoria nella categoria dedicata ai gruppi musicali. Tra gli altri premi musicali, ROSÉ è stata eletta artista femminile preferita, Bruno Mars ha conquistato il titolo di artista maschile preferito e il duo formato da Tame Impala e Jennie ha vinto per la migliore collaborazione con "Dracula (with JENNIE)".

Stranger Things e Zootopia 2

Sul fronte televisivo, Stranger Things ha ottenuto il riconoscimento come serie preferita per le famiglie, mentre Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo è stata scelta come serie preferita dai ragazzi. Il cinema d'animazione ha premiato Zootopia 2, vincitore nella categoria dedicata ai film animati, mentre KPop Demon Hunters ha conquistato tre statuette: oltre a quella per la canzone preferita tratta da un film con "Golden", interpretata da EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami, sono stati premiati anche i doppiatori Arden Cho e Ahn Hyo-seop. Tra gli altri riconoscimenti, SpongeBob SquarePants è stato eletto cartone animato preferito e Wednesday ha portato a casa il premio per la star televisiva femminile nella categoria family, assegnato a Jenna Ortega.