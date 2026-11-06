I fratelli Duffer invitano i fan a "guardare il cielo" e aprono una nuova porta sull'universo di "Stranger Things". Si intitola "Other Worlds: A Stranger Things Adventure" il prequel Netflix ambientato negli anni Cinquanta, in arrivo nel 2028, con nuovi personaggi e misteri tutti da scoprire

L'universo di Stranger Things si prepara a espandersi con una nuova avventura ambientata molto prima degli eventi della serie originale. Netflix ha annunciato ufficialmente Other Worlds: A Stranger Things Adventure, spin-off prequel live action atteso per il 2028. La storia si sposterà negli anni Cinquanta, in Nevada, nella città di Marion, e avrà un cast e protagonisti completamente nuovi. Le riprese si svolgeranno in New Mexico. A svelare i primi dettagli è stato un teaser pubblicato sui canali social ufficiali della piattaforma, accompagnato da un indizio dei fratelli Duffer: "Guardate il cielo". Un messaggio che lascia intravedere possibili sviluppi legati al mistero degli alieni e allo spazio, anche se Netflix non ha ancora rivelato particolari sulla trama.

Nuovi personaggi e misteri da scoprire

A guidare il progetto creativo saranno ancora Matt e Ross Duffer, ideatori della serie originale, che ricopriranno il ruolo di co-creatori. La direzione artistica e narrativa sarà affidata a Kate Trefry, sceneggiatrice di lunga data di Stranger Things e autrice dello spettacolo teatrale Stranger Things: The First Shadow, insieme al regista Joe Wright, premio Golden Globe, che dirigerà i primi tre episodi. "È Stranger Things, ma anche incredibilmente innovativo", hanno anticipato i fratelli Duffer, promettendo una nuova ambientazione, nuovi eroi e nuovi antagonisti. Trefry ha descritto il progetto come un'occasione per recuperare l'orrore, la meraviglia e il mistero della serie originale, raccontando al tempo stesso una storia inedita, destinata a sorprendere ed emozionare il pubblico.

il successo mondiale della serie originale

Tra i produttori esecutivi figurano Matt e Ross Duffer, attraverso la loro società Upside Down Pictures, Shawn Levy con 21 Laps e Paul Dichter, Shelley Meals, Andrea Sperling e Pavlina Hatoupis. Per Netflix, come ha sottolineato Jinny Howe, responsabile delle serie sceneggiate, il nuovo progetto rappresenta un'opportunità per offrire ai fan un'altra prospettiva su un universo diventato un fenomeno globale.

Dal debutto nel 2016, Stranger Things ha conquistato un pubblico internazionale, raggiungendo 1,2 miliardi di visualizzazioni in tutto il mondo nelle prime quattro stagioni. Con Other Worlds: A Stranger Things Adventure, la piattaforma punta ora ad aprire un nuovo capitolo della saga, mantenendone il legame con il mistero e le atmosfere soprannaturali, ma introducendo personaggi e scenari mai esplorati.