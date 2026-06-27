Millie Bobby Brown e David Harbour di nuovo insieme per Netflix dopo Stranger ThingsSerie TV
Dopo aver conquistato milioni di spettatori con una delle serie più amate di Netflix, due volti simbolo della piattaforma tornano a condividere il set. Questa volta saranno protagonisti di un thriller ricco di mistero, spionaggio e tensione, prodotto da A24
L'addio a Stranger Things non segna la fine della collaborazione tra David Harbour e Millie Bobby Brown. I due attori, che per cinque stagioni hanno interpretato Jim Hopper ed Eleven, torneranno infatti a condividere il set in una nuova serie thriller prodotta da Netflix e A24, ancora priva di titolo ufficiale. Il progetto, già ordinato direttamente come serie, sarà scritto e prodotto esecutivamente da Jack Thorne, autore del fenomeno Adolescence, Il signore delle mosche e degli adattamenti cinematografici di Enola Holmes. Anche Harbour e Brown parteciperanno come produttori esecutivi.
un nuovO PROGETTO li riVEDE insieme
Come anticipato da Netflix, la storia seguirà Matt Wolfe, ex agente dell'FBI caduto in disgrazia e diventato esperto di sicurezza, costretto a tornare sul campo quando la figlia Rebecca, giovane agente federale decisa a seguire le sue orme, scompare durante una missione. Padre e figlia, legati da un rapporto ormai incrinato, si ritroveranno così al centro di una pericolosa vicenda di spionaggio. Per Millie Bobby Brown il progetto arriva dopo il ritorno nei panni di Enola Holmes nel terzo capitolo della saga, mentre David Harbour prosegue la sua carriera tra cinema e televisione dopo la conclusione di Stranger Things. Netflix punta ancora una volta su Jack Thorne, autore di alcuni dei maggiori successi recenti della piattaforma, confermando la volontà di rafforzare il catalogo delle serie thriller con un cast di primo piano e una produzione firmata A24.
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L'attore statunitense è nato il 10 aprile 1975 ed è considerato tra gli interpreti più versatili di Hollywood. Ha ricevuto il premio come miglior attore non protagonista in una serie tv drammatica ai Critics Choice Awards per Stranger Things, ma ha recitato anche in noti film sul grande schermo come Revolutionary Road