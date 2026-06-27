L'addio a Stranger Things non segna la fine della collaborazione tra David Harbour e Millie Bobby Brown. I due attori, che per cinque stagioni hanno interpretato Jim Hopper ed Eleven, torneranno infatti a condividere il set in una nuova serie thriller prodotta da Netflix e A24, ancora priva di titolo ufficiale. Il progetto, già ordinato direttamente come serie, sarà scritto e prodotto esecutivamente da Jack Thorne, autore del fenomeno Adolescence, Il signore delle mosche e degli adattamenti cinematografici di Enola Holmes. Anche Harbour e Brown parteciperanno come produttori esecutivi.