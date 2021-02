Su Sky e NOW TV ad aprile arriva 'The Nevers', la nuova serie tv di Joss Whedon: ecco il teaser trailer Condividi:

In contemporanea assoluta con la messa in onda americana debutterà ad aprile su Sky e NOW TV THE NEVERS, period drama fantascientifico creato e prodotto da Joss Whedon (Buffy l’ammazzavampiri, The Avengers).

approfondimento Le migliori serie tv da vedere a febbraio La serie - le cui prime immagini vengono svelate nel teaser trailer ufficiale appena rilasciato - racconta di un gruppo di donne d’età vittoriana che sviluppano abilità sovrumane, alle prese con nemici inarrestabili e con una missione che potrebbe cambiare il mondo. Laura Donnelly (Outlander) guida il cast nei panni di Amalia True, l'eroina più spericolata, impulsiva ed emotivamente compromessa della Londra tardo-vittoriana. Vedova, Amalia morirebbe per la causa e ucciderebbe per un drink: una vera minaccia per la soffocante società in cui vive. Coprotagonista è Ann Skelly, che interpreta Penance Adair, giovane e brillante inventrice.