Wednesday, il backstage della serie di Tim Burton

La serie, composta da otto episodi, vedrà Jenna Ortega nel ruolo di Mercoledì, Catherine Zeta-Jones in quello di Morticia, Luis Guzmán nei panni di Gomez e infine Isaac Ordonez in quelli di Pugsley

Uno sguardo alla realizzazione di Wednesday con protagonista Jenna Ortega . Nelle scorse ore Netflix ha condiviso un filmato per permettere al pubblico di conoscere più da vicino la nuova produzione diretta da Tim Burton e in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming.

approfondimento

Jenna Ortega ha raccontato il suo personaggio: “Tecnicamente Mercoledì è un personaggio latino e non è mai stato rappresentato. Quindi per me, ogni volta che ho un’opportunità di rappresentare la mia comunità, voglio che venga visto”.