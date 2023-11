Beetlejuice 2, Willem Dafoe condivide nuove informazioni sul suo ruolo

Il divo statunitense ha offerto nuove informazioni sul suo ruolo nel sequel di “Beetlejuice”, film diretto da Tim Burton (come l’originale) la cui uscita è prevista per settembre 2024. L’attore ha anticipato al magazine statunitense Variety alcuni dettagli circa il suo coinvolgimento nella nuova pellicola che prosegue il successo del primo film, un vero e proprio cult movie in cui torna il protagonista Michael Keaton (e anche Winona Ryder e Catherine O'Hara)

Beetlejuice 2 è diretto da Tim Burton (proprio come l’originale) e l’uscita è prevista per settembre 2024. Dafoe ha anticipato alcuni dettagli circa il suo coinvolgimento nella nuova pellicola che prosegue il successo del primo film, un vero e proprio cult movie.

Parlando con il magazine statunitense Variety durante l'edizione di quest'anno del Marrakech Film Festival, Willem Dafoe ha parlato dei suoi progetti lavorativi più recenti, compresa la sua partecipazione nell’attesissimo Beetlejuice 2.

L’attore americano ha descritto apertamente il personaggio nei cui panni lo vedremo calarsi: "Interpreto un agente di polizia nell'aldilà, quindi sono una persona morta”, ha spiegato ai microfoni di Variety. “E nella vita ero una star di film d'azione di serie B, ma ho avuto un incidente ed è quello che mi ha mandato dall'altra parte. Ma a causa delle mie abilità, sono diventato un personaggio detective nell'aldilà. Quindi questo è il mio lavoro. Ma è reso ancora più interessante dal fatto di chi ero quando ero vivo: una star di film d'azione di serie B".

Beetlejuice 2 uscirà nelle sale a settembre 2024

Il sequel di Beetlejuice dovrebbe uscire a settembre 2024, a quasi 40 anni dal suo predecessore, che arrivò nelle sale nel 1988.

Come il primo atto, anche questo vedrà nuovamente la regia del mitico Tim Burton.

Per adesso della trama del film si sa pochissimo perché i dettagli sono tenuti top secret.

Lo stesso Michael Keaton, grande protagonista del film originale e protagonista anche di questo riavvio, non ha voluto/potuto offrire alcun tipo di indiscrezioni su Beetlejuice 2. Tuttavia è ormai ufficiale che Keaton è stato confermato per tornare nel ruolo del personaggio titolare, Beetlejuice appunto. Insieme a lui, torneranno anche i membri del cast originale Winona Ryder e Catherine O'Hara. Altri attori confermati per la nuova pellicola, oltre a Dafoe, sono Justin Theroux e Jenna Ortega.

La produzione di Beetlejuice 2 è stata rallentata dagli scioperi

A settembre 2023, Burton ha dichiarato che Beetlejuice 2 era "al 99 per cento completato" prima che lo sciopero del SAG-AFTRA mettesse la produzione in pausa. In quell’occasione, il cineasta ha aggiunto che il film sarebbe stato completato in due giorni se non fosse stato per lo sciopero.

"Letteralmente, era un giorno e mezzo", ha detto Tim Burton. "Sono grato per quello che abbiamo ottenuto... Sappiamo cosa dobbiamo fare. È al 99 per cento completato".