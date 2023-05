Beetlejuice 2, la data di uscita del film con Michael Keaton

Serie TV

L'attrice che nella serie televisiva di Tim Burton interpreta la figlia della famiglia Addams è molto famosa, tuttavia ci sono alcune particolarità che magari non conoscete ancora sul suo conto. Ecco le curiosità meno note della star che fa da prima donna nell’horror teen della piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Jenna Ortega è nata il 27 settembre 2002 in un posto che gli appassionati di musica conoscono molto bene: Coachella Valley, la valle di Coachella in cui dal 1999 viene organizzato il gettonatissimo Coachella Valley Music and Arts Festival