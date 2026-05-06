Il frontman del Teatro degli Orrori e candidato ai David di Donatello 2026 come miglior attore protagonista per Le città di pianura ha sfilato sul red carpet di Cinecittà con una kefiah al collo. “Non è una semplice sciarpa, ma un gesto di testimonianza e fratellanza verso il popolo palestinese”, ha dichiarato all’ANSA durante la serata dedicata al cinema italiano.

Pierpaolo Capovilla ai David con la kefiah

Sul red carpet dei David di Donatello 2026, tra smoking, abiti da gala e flash dei fotografi, Pierpaolo Capovilla ha scelto di portare anche un messaggio politico e simbolico. Il rocker e frontman del gruppo Il Teatro degli Orrori è arrivato a Cinecittà con un completo nero e una kefiah al collo, in segno di solidarietà con il popolo palestinese.

Capovilla è candidato come miglior attore protagonista per il film Le città di pianura diretto da Francesco Sossai.

“La kefiah è un gesto di testimonianza”

Parlando con l’ANSA sul red carpet, Capovilla ha spiegato il significato della sua scelta. “È sempre importante portarla”, ha dichiarato il musicista e attore. “La kefiah non è una sciarpa e basta, è un gesto di testimonianza, di fratellanza nei confronti dei nostri fratelli, delle nostre sorelle in terra di Palestina”.

Parole che hanno immediatamente attirato l’attenzione durante una serata tradizionalmente dedicata alla celebrazione del cinema italiano, ma che sempre più spesso diventa anche spazio di prese di posizione pubbliche e simboliche.