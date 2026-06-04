«La satira è una lezione, la parodia un gioco.» Scriveva Vladimir Nabokov. E quando il gioco si fa duro, i fratelli Wayans iniziano a giocare. Scary Movie 6 è un’epifania smodata, spumeggiante, scorretta di frizzi e lazzi in cui tutte le secrezioni corporee vengono coinvolte, nessuna esclusa. La scatologia al potere. D’altronde già Rabelais, in quel monumento al godimento fisiologico che è Gargantua e Pantagruele, riservava una schidionata di pagine alla maniera più efficace di nettarsi dopo essere stati in bagno e nessuno ha mai pensato che fosse letteratura di serie B. Anzi. Che poi la sophisticated comedy non abiti stabilmente tra questi fotogrammi, lo sanno pure i sassi. Ma la parodia nella sua forma più anarchica, quella che non chiede il permesso a nessuno e ride di tutto con uguale, democratica ferocia, è forse l’unico genere che dice ancora la verità sul mondo.

E già dal prologo si capisce di che pasta è fatto il film. La divina Carmen Electra e Teyana Taylor sono impegnate a sbertucciare l’incipit di Scream 6, quello in cui Laura Crane, giovane professoressa di storia del cinema, è seduta in un locale ad aspettare un appuntamento al buio. Ci si diletta con battute sulle dimensioni, che alla fine contano sempre e comunque, sui cliché, sugli stereotipi razziali. Ma c’è spazio, come in quasi tutto il lungometraggio, per le freddure sul metacinema. A partire proprio dall’attrice di Una battaglia dopo l’altra, vincitrice di un Golden Globe ma non dell’Oscar, anche se quel globo d’oro può avere il suo peso, specie se scagliato sulla capoccia di qualche malcapitato. Roba da manuale. Ventisei anni. Tanto è passato dalla prima epifania di Ghostface in versione parodia, dal film che con meno di 20 milioni di dollari ne incassò 278 in tutto il mondo e lanciò nell’orbita commerciale una famiglia intera, ovvero, i Wayans, appunto, tribù creativa come poche se ne vedono a Hollywood. Poi la parentesi weinsteineana, il sequestro del franchise, i capitoli senza Wayans, l’inesorabile declino. E ora il ritorno. Il Core Four è di nuovo al completo: Marlon e Shawn Wayans, Anna Faris e Regina Hall. Marlon li ha definiti «The Avengers». Shawn ha corretto in tempo reale: «The Avengers with no money!». Marlon, imperterrito: «The Pretenders.»