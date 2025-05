Met Gala 2025, tutto quello che c'è da sapere sull'evento

Il percorso della mostra del Costume Institute, che riflette sul ruolo dell'abbigliamento come strumento essenziale per le persone appartenenti alla comunità nera per affermare e definire la propria identità e sulla costuzione della figura del Black Dandy, ha ispirato il tema del Met Gala 2025: "Superfine: Tailoring Black Style". Il tema è collegato al libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, scritto da Monica Miller.

Il dress code scelto per gli ospiti del Met Gala è, invece, "Tailored for You".

Gli ospiti sono stati invitati a scegliere look di stampo sartoriale che non perdano di vista la figura (e lo stile) del Black Dandy.